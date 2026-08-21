Controlorii de trafic din Norvegia sunt în grevă. Perturbări începând de vineri, cu creșteri în weekend

Traficul aerian din Norvegia ar urma să fie perturbat începând de vineri, din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian, au anunțat autoritățile aeroportuare, citate de Le Figaro.

Sindicatul Norsk Flygelederforening a anunțat că 12 controlori de trafic aerian de pe aeroporturile Gardermoen din Oslo și Flesland din Bergen, cele mai mari două orașe ale țării, vor intra în grevă după eșecul negocierilor privind condițiile de muncă.

AFP menționează că o sesiune de mediere s-a desfășurat până târziu în noaptea de joi spre vineri, dar nu s-a ajuns la un acord.

„Mediatorul național a constatat că pozițiile celor două părți erau atât de îndepărtate, încât nu exista o bază suficientă pentru prezentarea unei propuneri care să poată fi recomandată de ambele părți”, a transmis mediatorul într-un comunicat.

Grevamar urma să provoace întârzieri tot mai mari la Oslo și Bergen în cursul după-amiezii și al serii, cu efecte asupra traficului aerian din întreaga țară, a avertizat Avinor, operatorul public norvegian de transport aerian.

Sunt așteptate întârzieri și în weekend, iar aeroportul Gardermoen ar urma să fie închis traficului aerian duminică dimineață.

Potrivit sindicatului, negocierile au vizat durata pauzelor, adaptarea condițiilor de muncă la diferitele etape ale vieții angajaților și cadrul care reglementează activitatea controlorilor de trafic aerian.

„Este de neînțeles faptul că Norsk Flygelederforening declanșează acum o grevă care îi va afecta într-un mod complet nejustificat pe pasageri și va perturba traficul aerian”, a reacționat organizația patronală Spekter.

Spekter susține că a propus o majorare salarială medie de 62.000 de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 5.700 de euro pe an, ofertă care ar fi fost refuzată de sindicat.

Editor : M.C