Live TV

Controversatul fost rege al Spaniei, Juan Carlos, este rechemat în țară după 5 ani de exil

Data publicării:
fostul rege al spaniei juan carlos
Controversatul fost rege al Spaniei, Juan Carlos, este rechemat în țară după 5 ani de exil Foto: Profimedia
Din articol
Prezenţe ocazionale la întruniri de familie Noi critici după laude aduse dictatorului Franco

Familia regală a Spaniei vede deschisă calea pentru controversatul fost rege Juan Carlos să se întoarcă în patria sa după cinci ani şi jumătate petrecuţi în exil, în Orientul Mijlociu, informează DPA și Agerpres. Regele-emerit spaniol, în vârstă de 88 de ani, care locuieşte în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, ar putea să se întoarcă în orice moment şi să locuiască permanent în Spania, a anunţat Palatul Regal din Madrid.

Totuşi, comunicatul de presă al Palatul Regal din Madrid, citat vineri de televiziunea publică spaniolă RTVE şi de alte companii mass-media, insistă asupra necesităţii ca tatăl actualului rege Felipe al VI-lea să îşi mute mai întâi rezidenţa fiscală înapoi în Spania.

Aceasta este singura modalitate pentru a evita "speculaţiile şi posibile critici", protejând în acelaşi timp reputaţia regelui-emerit şi pe cea a monarhiei spaniole, a raportat RTVE.

Astfel, întoarcerea în ţară ar fi "o decizie personală" a fostului şef de stat spaniol.

Prezenţe ocazionale la întruniri de familie

După mai multe scandaluri legate de viaţa sa privată şi dezvăluiri despre nereguli financiare, fostul rege Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său, Felipe, şi s-a mutat la Abu Dhabi în 2020.

Potrivit relatărilor din presă, mutarea s-a petrecut la presiunea Guvernului de stânga de la Madrid, precum şi a familiei regale spaniole. De atunci, Juan Carlos a fost exclus de la evenimentele de stat importante.

În mod notabil, el a absentat la depunerea jurământului de credinţă al prinţesei Leonor, potrivit Constituţiei Spaniei, în octombrie 2023, precum şi la evenimentele care au marcat cea de-a 50-a aniversare a proclamării sale ca rege, organizate în noiembrie 2025.

Cu toate acestea, fostul suveran a participat la câteva întruniri familiale private în Abu Dhabi şi în Spania.

Comunicatul de vineri al familiei regale este considerat un răspuns la solicitările din partea opoziţiei conservatoare, care doreşte ca fostul monarh să se întoarcă permanent în ţară.

Astfel de solicitări au fost reînnoite în urma documentelor despre puciul ratat din 23 februarie 1981, publicate de Guvern în această săptămână şi care arată, contrar speculaţiilor, că fostul suveran nu a fost implicat în planurile acelui puci.

Documentele de arhivă au permis îndepărtarea dubiilor, confirmând că Juan Carlos, desemnat chiar de către Franco drept succesor al său înaintea morţii lui din 1975, a încercat într-adevăr să îi convingă pe pucişti să renunţe la planurile lor, înainte să pronunţe în acea noapte un discurs televizat de apărare a tranziţiei democratice a ţării, rămas de atunci celebru.

Majoritatea observatorilor mass-media din Spania se îndoiesc însă în continuare că aprobarea anunţată vineri de familia regală va duce la revenirea imediată în ţară a lui Juan Carlos. El a spus că Spania îi lipseşte foarte mult, în pofida vizitelor sale ocazionale. Totuşi, fostul suveran spaniol se bucură de anumite avantaje în Abu Dhabi, inclusiv de libertate financiară şi fiscală, la care nu ar fi dispus să renunţe.

Juan Carlos este considerat un prieten apropiat al şeicilor cu afaceri în industria petrolului şi care conduc Emiratele Arabe Unite.

Noi critici după laude aduse dictatorului Franco

Juan Carlos a stârnit şi mai multă iritare în Spania în noiembrie 2025 odată cu publicarea autobiografiei sale, în care a spus că fiul său de 58 de ani, actualul rege Felipe al VI-lea, este "insensibil" şi a descris-o pe nora sa, regina Letizia, ca fiind "o persoană care creează probleme".

El şi-a cerut scuze fără prea mare convingere pentru aventurile sale extraconjugale, neregulile financiare şi alte scandaluri în care a fost implicat.

În acelaşi timp, Juan Carlos, care face parte din Casa de Bourbon, a avut cuvinte de laudă faţă de fostul dictator spaniol Francisco Franco: "L-am respectat enorm, am preţuit inteligenţa lui şi perspicacitatea lui politică...Nu am permis nimănui vreodată să îl critice în prezenţa mea".

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul
Digi Sport
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gripa porcina virus
Spania alertează OMS: Virusul gripei porcine ar putea să se transmită între oameni
Overcrowding Of Tourists On Magaluf Beach In Mallorca After Summer Ends - 24 Sep 2025
Turismul excesiv forțează mâna autorităților spaniole. Insulele Baleare ar putea limita numărul de vizitatori
Turist în cameră de hotel
Un tânăr s-a cazat la un hotel de lux din Madrid cu doar un cent pe noapte. Camera costa, de fapt, 1.000 de euro
profimedia-1065464324
Arheologii susțin că au găsit elefanții de război ai lui Hannibal, folosiți de marele general cartaginez în Al Doilea Război Punic
masini asteptand la o statie de incarcare electrica
Unde îți poți încărca cel mai ieftin mașina electrică în Europa. România, mai scumpă decât țări precum Spania sau Croația
Recomandările redacţiei
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu anunță concurs pentru Consiliul de Administrație al...
donald trump
Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de...
Dominic Fritz
USR a lansat proiectul strategic „România 2036”. Fritz: „Suntem în...
Ultimele știri
Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO
Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat...
Adevărul
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...