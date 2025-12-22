Controversatul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc se sărbătorește în arestul preventiv. I-a fost prelungit cu 30 de zile

Astfel, Procuraturii Anticorupție a precizat că Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest până la data de 23 ianuarie 2026.

Magistrații au satisfăcut demersul procurorilor anticorupţie, care ceruseră încă 30 de zile de arest preventiv în penitenciar pentru controversatul om de afaceri.

Totodată, procurorul a înaintat solicitări de prelungire a arestului la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în cadrul cauzelor penale aflate la faza de urmărire penală - „Frauda Bancară”, „Blanchele pentru pașapoarte” și „Metalferos”.

Procuror de caz Alexandru Cernei a declarat vineri, după depunerea solicitării în dosarul aflat pe masa judecătorilor, că „riscurile şi motivele care au stat la baza aplicării măsurii preventive, prelungirii măsurii preventive sunt actuale pe moment”.

„În special, riscul de a se eschiva să se prezinte în instanţa de judecată. El a argumentat că a fost anunţat în căutare din anul 2019, şase ani de zile nu s-a prezentat la organele de drept la diferite etape ale procesului”, a spus el.

De partea cealaltă, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, și-a exprimat speranța să fie aplicată o măsură non-privativă, „una care ar acoperi riscurile invocate de către acuzatorul de stat”.

„La caz, de exemplu, arestul la domiciliu, cu aplicarea mijloacelor speciale de monitorizare, ar acoperi riscurile invocate de acuzator”, a spus Rogac.

Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă cumulativă de 25 de ani de închisoare: 15 ani pentru escrocherie și 10 ani pentru spălare de bani.

Plahotniuc are două dosare în Frauda Bancară, dintre care doar unul a fost trimis în instanță. În cel aflat pe masa judecătorilor, el este învinuit că a beneficiat de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, iar în cel aflat la faza de urmărire penală – de 21.000.000 de dolari.

Plahotniuc mai are statutul de învinuit în dosarele: „Metalferos” și „Blanchetele pentru pașapoarte”. Ambele se află la faza de urmărire penală.