Controversatul prieten de-ai lui Trump, Paolo Zampolli, a fost îndepărtat din Administrație după o dispută aprinsă pe e-mail

Un numit politic controversat din cadrul Departamentului de Stat, implicat într-o dispută pe e-mail cu secretarul de Stat adjunct, a fost demis din funcția de trimis special la doar câteva ore după ce POLITICO a publicat un articol în care se relata conflictul. Paolo Zampolli afirmă că nu a fost „deloc surprins” de faptul că a fost demis, după ce POLITICO a descris în detaliu disputa sa pe e-mail cu secretarul de Stat adjunct. Zampolli a fost în România în luna august, într-o vizită în sectorul 4, unde primarul Daniel Băluță a anunțat amenajarea unui parc care va purta numele lui Donald Trump. El l-a sunat în direct, de la evenimentul lansării proiectului parcului, pe președintele Nicușor Dan.

Un oficial american a confirmat joi că Paolo Zampolli a fost demis, precizând că statutul său „de trimis special a încetat și că nu mai este angajat al guvernului”.

Se întoarce la afaceri

Când a fost rugat să comenteze demiterea sa, Zampolli a declarat într-un comunicat: „A fi în slujba președintelui Donald Trump și a Statelor Unite a fost cea mai mare onoare din viața mea. Sunt profund recunoscător președintelui Trump, secretarului Rubio și întregii echipe”.

„Acum a sosit momentul pentru următorul capitol – înapoi la afaceri, la construirea de relații și la încheierea de tranzacții”, a adăugat el.

„De ce vrei să lucrezi în guvern când poți încheia toate aceste tranzacții?”, a afirmat Zampolli că i-ar fi spus Trump.

Într-un scurt interviu telefonic, el a declarat că nu a fost „deloc surprins” că a fost concediat după publicarea articolului.

Ce a publicat POLITICO

Zampolli, un prieten personal de-ai lui Trump, a fost concediat la câteva ore după ce POLITICO a publicat joi un articol în care se relata disputa de câteva luni pe care o avusese prin e-mail cu secretarul de Stat adjunct Christopher Landau. Cei doi oficiali s-au certat pe tema autorității și a lanțurilor de comandă, Landau încercând să-l mențină pe Zampolli concentrat pe rolul său de trimis cultural.

Conflictul a fost remarcabil nu doar din cauza atacurilor personale și a acuzațiilor de defăimare, ci și pentru că mai mulți oficiali guvernamentali au fost incluși în unele dintre lanțurile de e-mailuri, printre care și Dan Scavino, directorul de personal al președintelui.

Zampolli a acordat două interviuri ample pentru POLITICO, în care l-a criticat dur pe Landau și a afirmat că acesta „m-a atacat încă din prima zi” și că „a încercat să distrugă tot ce am făcut”.

El i-a făcut cunoștință lui Trump cu Melania

În anii 1990, Zampolli a lucrat ca agent de modeling care a reprezentat-o pe Melania Trump și i-a făcut cunoștință cu Trump.

Zampolli a fost numit în consiliul de administrație al Centrului Kennedy în timpul primei administrații Trump, iar președintele l-a numit reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale în cadrul celei de-a doua administrații.

În această funcție, Zampolli trebuia să reprezinte Statele Unite la evenimente culturale globale și să formeze parteneriate culturale în întreaga lume.

Însă, potrivit e-mailurilor obținute de POLITICO, Zampolli s-a îndepărtat mult de atribuțiile sale și s-a întâlnit cu oficiali străini pentru a discuta chestiuni care nu aveau legătură cu cultura.

Zampolli l-a acuzat pe Landau că ar fi sursa unei scurgeri de informații pentru un articol din NYT

La un moment dat, în iunie, Zampolli l-a acuzat pe Landau prin e-mail — în prezența a zeci de alți oficiali incluși în lanțul de e-mailuri — că ar fi sursa unei scurgeri de informații privind un articol din The New York Times.

Deși Zampolli nu a specificat articolul, detaliile sale corespund cu un articol din Times din martie, care relata că Zampolli a solicitat Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) să o deporteze pe Amanda Ungaro, mama fiului său, în Brazilia, pentru a-l ajuta să obțină custodia acestuia. Zampolli a negat că ar fi cerut ICE să o rețină.

Landau, însă, a negat că ar fi divulgat informații către NYT, răspunzând prin e-mail: „Amenințările și acuzațiile dumneavoastră devin din ce în ce mai bizare, defăimătoare și nepotrivite pentru a fi difuzate pe scară largă prin e-mail. Nu am nicio idee despre ce vorbiți.”

Landau, care a fost superiorul direct al lui Zampolli până în iulie, i-a ordonat acestuia să înceteze să mai trimită „e-mailuri nebunești până când voi primi instrucțiuni suplimentare de la Casa Albă cu privire la modul de a proceda”.

Cum a fost cu apelul către Nicușor Dan

Aflat la București, în prezența primarului Daniel Băluță, Paolo Zampolli a declarat în timpul conferinţei că încearcă să sune un prieten, dar este foarte ocupat. La scurt timp, a fost sunat înapoi de preşedintele Nicuşor Dan, care se afla în Republica Moldova. Trimisul Special al Preşedintelui SUA pentru Parteneriate Globale i-a spus lui Nicuşor Dan că se află în Parcul Tudor Arghezi, la inaugurarea proiectului Parcului prieteniei româno-americane Donald Trump. Paolo Zampolli i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că preşedintele SUA, Donald Trump, i-a spus să îi mulţumească personal pentru acest proiect care este frumos. „Vreau să vă spun că preşedintele Trump mi-a cerut ca personal să vă transmit mulţumiri şi oamenilor din România. Proiectul pe care l-am creat împreună este frumos. Ştiu că sunteţi plecat, dar vă mulţumesc”, i-a spus Paolo Zampolli preşedintelui, la telefon. Nicuşor Dan i-a răspuns că se află la Ambasada României din Chişinău şi l-a întrebat dacă a văzut parcul. „Când revenim la România, vom merge împreună ( la parc, nr) şi aştept să vă văd peste câteva zile, în New York”, a mai spus reprezentantul SUA, Nicuşor Dan răspunzând că aşteaptă să se întâlnească în SUA.

Editor : M.C