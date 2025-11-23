Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”

Secretarul de stat american Marco Rubio insistă că planul propus pentru încetarea războiului din Ucraina a fost „elaborat de SUA”, după ce un grup de senatori a declarat că șeful diplomației amerciane le-ar fi spus că proiectul – pe care unul dintre ei l-a descris ca fiind o „listă de dorințe” a Rusiei – nu reflectă poziția Washingtonului, scrie BBC.

Marco Rubio s-a distanțat de afirmațiile congresmenilor și a declarat că planul este conceput în SUA și se „bazează pe contribuții” atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei.

El a făcut aceste precizări în timp ce se îndrepta spre Geneva, în Elveția, pentru discuții cu oficialii ucraineni și europeni responsabili cu securitatea cu privire la plan, pe care președintele SUA, Donald Trump, a cerut Kievului să îl accepte rapid.

Aliații Ucrainei din Europa au respins principalele prevederi ale proiectului, care include, printre altele, acordul Ucrainei de a retrage trupele din zonele estice pe care Rusia nu a reușit să le cucerească cu forța și de a limita dimensiunea forțelor sale armate.

Controversele

Senatorul republican Mike Rounds a declarat sâmbătă că Marco Rubio a spus unui grup de congresmeni că proiectul de plan nu reprezintă politica SUA.

Vorbind la Forumul de Securitate din Halifax, el a spus: „Ceea ce (Rubio) ne-a spus a fost că aceasta nu este propunerea americană”.

Rounds a mai adăugat că a primit asigurări că planul i-a fost prezentat lui Steve Witkoff, care acționează în calitate de trimis diplomatic al lui Trump în străinătate, de „cineva... care reprezintă Rusia”.

Senatorul a continuat: „Nu este recomandarea noastră. Nu este planul nostru de pace”.

La scurt timp după aceea, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că relatarea lui Rounds despre conversația sa cu Rubio era „în mod flagrant falsă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un mesaj pe rețeaua X, el a precizat: „Așa cum secretarul Rubio și întreaga administrație au susținut în mod constant, acest plan a fost elaborat de Statele Unite, cu contribuții atât din partea rușilor, cât și a ucrainenilor”.

Rubio a postat apoi el însuși pe rețelele de socializare, spunând: „Propunerea de pace a fost elaborată de SUA. Se bazează pe contribuția părții ruse. Dar se bazează și pe contribuția anterioară și continuă a Ucrainei”.

Presiunile lui Trump

Sâmbătă, Trump – care a făcut din încheierea unui acord pentru a pune capăt conflictului un obiectiv central al politicii externe în timpul celui de-al doilea mandat – a declarat că planul nu reprezintă o „ofertă finală” pentru Ucraina, după ce anterior spusese că președintele Volodimir Zelenski „va trebui” să îl aprobe până săptămâna viitoare.

Când au apărut pentru prima dată detaliile planului în 28 de puncte, Zelenski a avertizat că țara sa se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră” din cauza presiunilor exercitate de SUA pentru a-l accepta, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că acesta ar putea constitui „baza” unui acord.

Trump a dat anterior Ucrainei termen până joi pentru a aproba propunerea, deși a spus că termenul limită ar putea fi prelungit dacă negocierile vor avansa.

Atât Rubio, cât și Witkoff vor participa la reuniunea de duminică de la Geneva, alături de oficiali din domeniul securității din Marea Britanie, Franța și Germania, precum și din Ucraina.

Editor : B.P.