Live TV

Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”

Data actualizării: Data publicării:
marco rubio aplecat ii sopteste la ureche lui Donald J. Trump
Marco Rubio insistă că planul pentru Ucraina a fost conceput de Statele Unite. Foto: Profimedia
Din articol
Controversele Presiunile lui Trump

Secretarul de stat american Marco Rubio insistă că planul propus pentru încetarea războiului din Ucraina a fost „elaborat de SUA”, după ce un grup de senatori a declarat că șeful diplomației amerciane le-ar fi spus că proiectul – pe care unul dintre ei l-a descris ca fiind o „listă de dorințe” a Rusiei – nu reflectă poziția Washingtonului, scrie BBC.

Marco Rubio s-a distanțat de afirmațiile congresmenilor și a declarat că planul este conceput în SUA și se „bazează pe contribuții” atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei.

El a făcut aceste precizări în timp ce se îndrepta spre Geneva, în Elveția, pentru discuții cu oficialii ucraineni și europeni responsabili cu securitatea cu privire la plan, pe care președintele SUA, Donald Trump, a cerut Kievului să îl accepte rapid.

Aliații Ucrainei din Europa au respins principalele prevederi ale proiectului, care include, printre altele, acordul Ucrainei de a retrage trupele din zonele estice pe care Rusia nu a reușit să le cucerească cu forța și de a limita dimensiunea forțelor sale armate.

Controversele

Senatorul republican Mike Rounds a declarat sâmbătă că Marco Rubio a spus unui grup de congresmeni că proiectul de plan nu reprezintă politica SUA.

Vorbind la Forumul de Securitate din Halifax, el a spus: „Ceea ce (Rubio) ne-a spus a fost că aceasta nu este propunerea americană”.

Rounds a mai adăugat că a primit asigurări că planul i-a fost prezentat lui Steve Witkoff, care acționează în calitate de trimis diplomatic al lui Trump în străinătate, de „cineva... care reprezintă Rusia”.

Senatorul a continuat: „Nu este recomandarea noastră. Nu este planul nostru de pace”.

La scurt timp după aceea, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că relatarea lui Rounds despre conversația sa cu Rubio era „în mod flagrant falsă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un mesaj pe rețeaua X, el a precizat: „Așa cum secretarul Rubio și întreaga administrație au susținut în mod constant, acest plan a fost elaborat de Statele Unite, cu contribuții atât din partea rușilor, cât și a ucrainenilor”.

Rubio a postat apoi el însuși pe rețelele de socializare, spunând: „Propunerea de pace a fost elaborată de SUA. Se bazează pe contribuția părții ruse. Dar se bazează și pe contribuția anterioară și continuă a Ucrainei”.

Presiunile lui Trump

Sâmbătă, Trump – care a făcut din încheierea unui acord pentru a pune capăt conflictului un obiectiv central al politicii externe în timpul celui de-al doilea mandat – a declarat că planul nu reprezintă o „ofertă finală” pentru Ucraina, după ce anterior spusese că președintele Volodimir Zelenski „va trebui” să îl aprobe până săptămâna viitoare.

Când au apărut pentru prima dată detaliile planului în 28 de puncte, Zelenski a avertizat că țara sa se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră” din cauza presiunilor exercitate de SUA pentru a-l accepta, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că acesta ar putea constitui „baza” unui acord.

Trump a dat anterior Ucrainei termen până joi pentru a aproba propunerea, deși a spus că termenul limită ar putea fi prelungit dacă negocierile vor avansa.

Atât Rubio, cât și Witkoff vor participa la reuniunea de duminică de la Geneva, alături de oficiali din domeniul securității din Marea Britanie, Franța și Germania, precum și din Ucraina.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ROBOT UMANOID
2
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
3
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
4
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
G20 summit in South Africa
5
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Ion Țiriac: ”E o crimă! Nu mai există”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”E o crimă! Nu mai există”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tanker Boracay
Milioane de barili de petrol rusesc, blocați pe mare. Ce impact au sancțiunile SUA asupra rutelor comerciale globale
cisternă incendiată și forțe rusești în Mali
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
Shanghai,China-April 20th 2025: Meta AI, Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek, Copilot and Character.AI. Assorted AI app icons
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă planul de pace nu va fi semnat, declară SUA aliaților NATO
Kirill Dmitriev
Frustrare a unor oficiali americani în legătură cu întâlnirea de luna trecută dintre reprezentanții Administrației și Kirill Dmitriev
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra...
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se...
d trump
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu e cea...
Ultimele știri
Soţia lui JD Vance a apărut fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să explice ce s-a întâmplat
Opt persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
REZULTATE LOTO - Duminică, 23 noiembrie 2025. Premii atractive la trei jocuri ale Loteriei Române. Câți bani sunt în joc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Întâlnirea dintre Mercur retrograd și Soare scoate totul la lumină. Patru zodii simt că viața lor se întoarce...
Cancan
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns...
Fanatik.ro
Cine este românul care l-a impresionat total pe Gică Hagi: ”Unic! E absolut fenomenal”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Afacerea aparent profitabilă care i-a adus pierderi importante lui Cristi Chivu. Pe ce s-au dus banii...
Adevărul
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe...
Playtech
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...