Controverse la Teheran după ce televiziunea de stat a scurtat un interviu cu negociatorul iranian în tratativele cu SUA

Televiziunea de stat iraniană a întrerupt marţi un interviu înregistrat cu Mohammad Bagher Ghalibaf, influentul preşedinte al parlamentului Iranului şi principalul negociator în tratativele cu SUA, suscitând criticile echipei sale, transmite AFP.

„Această discuţie a fost trimisă Organizaţiei Radioteleviziunii Republicii Islamice Iran (IRIB) cu peste două ore înaintea orei de difuzare; din păcate, difuzarea a fost întreruptă în mijlocul ei'”, şi-a exprimat miercuri regretul un comunicat al centrului media al parlamentului iranian, notează Agerpres.

Acest interviu fiind înregistrat, „minimum care se putea aştepta de la responsabilii IRIB era de a se coordona cu centrul media al parlamentului dacă ei (IRIB) decideau să nu difuzeze o parte a discuţiei, contrar procedurilor”', a adăugat comunicatul.

Postul naţional de televiziune de la Teheran a afirmat că interviul fusese divizat în două părţi, dintre care cea secundă urma să fie difuzată miercuri seară.

Centrul media al parlamentului iranian a precizat că partea nedifuzată se referea în special la chestiuni centrale ale acordului-cadru încheiat la 17 iunie de Teheran şi Washington, respectiv inspecţiile AIEA, dezgheţarea activelor iraniene şi linia de credit prevăzută de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia Iranului.

Luna trecută, un prezentator al postului public de televiziune din Iran a cerut închiderea aeroportului de la Teheran pentru ca echipa de negociere iraniană să nu se poată deplasa în Elveţia pentru a discuta cu delegaţia americană.

În partea interviului difuzată marţi, Ghalibaf a susţinut că înţelegerea cu americanii i-a permis Iranului să îşi vândă petrolul graţie ridicării, conform termenilor acordului, a blocadei americane asupra porturilor iraniene.

„De atunci am exportat peste 40 de milioane de barili de petrol. În schimb, în precedentele 50-60 de zile, fusesem în imposibilitate totală de a exporta chiar şi un singur baril de petrol”, a explicat demnitarul iranian.

Editor : B.E.