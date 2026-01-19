Live TV

Controverse privind colaborarea dintre spionii SUA și ai Kievului: informații false livrate pentru a testa scurgerea către ruși

Lt-General Kirilo Budanov
Lt-General Kirilo Budanov. Foto: Profimedia Images

Informații conform cărora serviciile secrete ucrainene ar fi „intoxicat” în mod deliberat serviciile americane de spionaj, pentru a vedea dacă acestea s-au scurs către ruși au fost larg difuzate în aceste zile. Știrea a fost atribuită canalului de televiziune francez LCI, scrie Lead Stories.

Așadar, a afirmat o persoană invitată într-un clip difuzat de canalul de televiziune francez LCI că Ucraina a transmis informații strategice false serviciilor de informații americane, pe baza cărora acestea au observat acțiunile forțelor ruse?

Nu, nu este adevărat: clipul video cu invitatul Vincent Crouzet se referea la neîncrederea crescândă între serviciile de informații ucrainene și americane și la importanța sporită a informațiilor provenite din Franța și de la alți aliați ai Ucrainei, informează site-ul Lead Stories, care se ocupă de fact check.

În clip, Crouzet a menționat că Ucraina a decis să nu mai împărtășească informații cu SUA din cauza preocupărilor legate de scurgeri de informații către Moscova, dar nu a spus nimic despre faptul că Ucraina ar fi împărtășit în mod deliberat informații false.

Un exemplu al acestei afirmații a apărut într-o postare pe X publicată pe 18 ianuarie, care spunea:

ÚLTIMA ORĂ: Serviciile de informații ucrainene au trimis informații strategice false serviciilor de informații americane și au observat că informațiile au fost transmise Rusiei și utilizate de forțele ruse - canalul francez LCI

Postarea era însoțită de o captură de ecran a unei postări X a @24hPujadas, care aparține emisiunii de actualitate 24H Pujadas difuzată de canalul francez LCI.
Iată ce spunea postarea:

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tradus, mesajul spune

„Ochii și urechile Kievului”, punctul de vedere al lui Vincent Crouzet. #internațional
și
Această schimbare marchează divorțul dintre serviciile de informații ucrainene și americane.

Videoclipul este un fragment dintr-o emisiune din 16 ianuarie 2026 despre rolul crescând al serviciilor secrete franceze în Ucraina. După un clip în care președintele francez Macron spune că Franța furnizează acum două treimi din informațiile secrete ale Ucrainei, Crouzet poate fi auzit spunând:

„Deci, această declarație a trecut oarecum neobservată, dar este crucială.

Este crucială din două motive: în primul rând, deoarece confirmă ruptura dintre serviciile de informații ucrainene și americane, pentru că, dacă noi furnizăm două treimi din capacitățile de informații pentru Ucraina, îmi imaginez că restul de o treime este furnizat de alți parteneri europeni, în acest caz, Germania și Regatul Unit. Deci, când a început această ruptură?

Evident, datează din 28 februarie 2025, de anul trecut, de la infamul incident din Biroul Oval, care a dus la o ruptură a încrederii între serviciile de informații ucrainene și americane, până la punctul în care cei doi șefi ai serviciilor de informații ucrainene de la acea vreme, Vasyl Maliuk pentru SBU și Kyrylo Budanov pentru GUR, serviciul de informații militare ucrainean, au decis să înceteze să mai împărtășească informațiile eficiente pe care le dețineau cu partenerii americani, din cauza scurgerilor de informații americane către Moscova”.

Astfel, segmentul menționat nu discută și nu menționează deloc trimiterea de informații false către serviciile secrete americane, ci menționează doar o decizie de „a înceta schimbul” din cauza „scurgerilor de informații”.

 

