Controversele din jurul noii super-ambasade a Chinei la Londra: parlamentarii, îngrijoraţi de „camerele secrete” din viitorul sediu

Parlamentarii britanici şi-au exprimat marţi îngrijorarea profundă cu privire la planul unui sediu nou care ar găzdui o „super-ambasadă” a Chinei la Londra, clădire care, potrivit unui articol din Daily Telegraph, va avea 208 camere secrete subterane, inclusiv o „cameră ascunsă”, relatează AFP.

Guvernul laburist condus de premierul Keir Starmer trebuie să decidă până pe 20 ianuarie dacă aprobă sau nu construcţia, o decizie deja amânată de mai multe ori. Subiectul a fost intens dezbătut marţi în legislativul britanic.

China încearcă de mulţi ani să-şi mute ambasada din cartierul de lux Marylebone în zona unui sit istoric situat în apropierea Turnului Londrei şi a City-ului londonez, centrul financiar şi economic al capitalei britanice, notează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit cotidianului Daily Telegraph, care susţine că a obţinut schiţe ale viitorului sediu, China intenţionează să construiască numeroase „camere secrete” în subteran, inclusiv o „cameră ascunsă” în apropierea unor cablurilor de comunicaţii sensibile.

Această ambasadă, care, dacă va fi aprobată, ar fi cea mai mare din Regatul Unit ca suprafaţă, a stârnit o opoziţie înverşunată din partea riveranilor şi îngrijorări la nivel politic cu privire la „supravegherea” şi acţiunile de spionaj pe care un sediu de acest fel le-ar putea facilita. Noua ambasadă ar oferi Chinei o „rampă de lansare pentru războiul economic” împotriva Regatului Unit, susţine de exemplu purtătoarea de cuvânt a Partidului Conservator pe teme de securitate, Alicia Kearns.

În timp ce întârzierea aprobării construcţiei şi protestele referitoare la aceasta provoacă iritare la Beijing, guvernul laburist britanic a transmis că în continuare încearcă să obţină informaţii suplimentare despre planurile clădirii, pentru a le evalua astfel încât să ia o decizie fundamentată.

„Recunoaştem ameninţările reprezentate de China la adresa securităţii naţionale a Regatului Unit”, a spus în timpul dezbaterii parlamentare secretarul de stat britanic pentru amenajarea teritoriului, Matthew Pennycook. Pe de altă parte, reprezentarea diplomatică a Chinei „oferă oportunităţi Regatului Unit, (China) fiind a doua cea mai mare economie din lume şi al treilea cel mai mare partener comercial al Regatului Unit”, a adăugat el.

