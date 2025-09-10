Video Convoiul de nave cu ajutoare pentru Gaza a fost atacat de drone a doua zi la rând. Printre activiști se află și Greta Thunberg Data actualizării: 10.09.2025 09:25 Data publicării: 10.09.2025 09:25 Foto: captură video Convoiul umanitar maritim care se îndrepta către Fâșia Gaza a fost atacat de drone, pentru a doua oară în două zile, potrivit Reuters. „Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an Moșteanu trage un semnal de alarmă: „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie” Un lider PSD îl critică pe Boloș în scandalul cu Ciolacu: „O declarație cretină” „Șoimii patriei” la o grădiniță din Satu Mare. Poliția a deschis dosar penal. „Un spectacol de propagandă comunistă”, acuză IICCMER Scandal în trafic, în București Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator AUR: „UE încurajează imigrația și metisarea rasială” Copil de 9 ani din Sibiu, legat cu lanțul de picior și încuiat în casă de tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui copil de 4 ani cu cancer, în pericol. Mărturia tatălui Boloș despre Ciolacu: Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficitul bugetar Imagini filmate de la bordul unei ambarcațiuni sub pavilion britanic surprind momentul în care nava este cuprinsă de flăcări după ce un obiect, cel mai probabil o dronă, a lovit vasul. Incidentul s-a produs în apele Tunisiei, la doar o zi după ce flotila umanitară a raportat un alt atac cu dronă. Guvernul Tunisiei a negat ieri că ar fi la originea atacurilor. Peste 50 de nave se află în convoiul umanitar, iar printre activiștii prezenți se numără Greta Thunberg. Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu. Editor : A.C. Etichete: fasia gaza convoi umanitar conflict israel palestina greta thunberg Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să... 2 Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European... 3 „Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care... 4 Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj... 5 HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate...