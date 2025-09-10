Live TV

Video Convoiul de nave cu ajutoare pentru Gaza a fost atacat de drone a doua zi la rând. Printre activiști se află și Greta Thunberg

Foto: captură video

Convoiul umanitar maritim care se îndrepta către Fâșia Gaza a fost atacat de drone, pentru a doua oară în două zile, potrivit Reuters

Imagini filmate de la bordul unei ambarcațiuni sub pavilion britanic surprind momentul în care nava este cuprinsă de flăcări după ce un obiect, cel mai probabil o dronă, a lovit vasul. 

Incidentul s-a produs în apele Tunisiei, la doar o zi după ce flotila umanitară a raportat un alt atac cu dronă.  

Guvernul Tunisiei a negat ieri că ar fi la originea atacurilor. 

Peste 50 de nave se află în convoiul umanitar, iar printre activiștii prezenți se numără Greta Thunberg. 

Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu. 

