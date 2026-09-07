Convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin, așteptată luni, după vizita lui Kushner și Witkoff la Moscova și Kiev

Preşedintele american Donald Trump ar urma să vorbească luni la telefon cu liderul rus Vladimir Putin şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui oficial american citat de publicaţia Kyiv Independent.

„Este de aşteptat ca Trump să discute cu Putin şi apoi cu Zelenski după ce emisarii săi îl vor informa cu privire la ultima rundă de negocieri”, a declarat sursa familiarizată cu situaţia.

Emisarii speciali ai preşedintelui SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care sâmbătă au fost la Moscova, au sosit la Kiev cu trenul, duminică, şi s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean în Piaţa Sofia. După o vizită la catedrală, aceştia au purtat discuţii, notează News.ro.

În declaraţia dată presei după prima rundă de discuţii, Kushner a afirmat intenţiile ferme ale lui Trump de a pune capăt războiului.

Zelenski a spus că la Kiev vor avea loc mai multe runde de negocieri: mai întâi cu emisarii preşedintelui SUA, apoi cu participarea negociatorilor din Franţa, Marea Britanie şi Germania.

Reprezentanţii speciali ai preşedintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au părăsit Kievul în noaptea de duminică spre luni cu un tren al companiei Ukrzaliznîţia.

Editor : B.E.