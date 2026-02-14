Live TV

Convorbirile SUA–Iran, reluate săptămâna viitoare la Geneva. Trump ameninţă cu răsturnarea regimului de la Teheran

Președintele SUA, Donald Trump.

Statele Unite şi Iranul vor relua săptămâna viitoare, la Geneva, convorbirile diplomatice privind programul nuclear iranian, într-un moment de tensiune ridicată între cele două ţări. Anunţul a fost făcut de Elveţia, care joacă rol de intermediar, în timp ce Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Teheranului pentru a accepta limitări suplimentare ale activităţilor nucleare. Reluarea dialogului vine după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind o posibilă răsturnare a regimului iranian şi după confirmarea trimiterii unui al doilea portavion american în regiune, informează AFP și Agerpres.

„Confirm că sultanatul Oman va găzdui săptămâna viitoare, la Geneva, discuţii între SUA şi Iran. Elveţia salută şi susţine aceste convorbiri”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe pentru AFP, fără a menţiona o zi exactă.

„Elveţia este gata oricând să ofere medierea sa pentru a facilita dialogul între SUA şi Iran”, a subliniat acesta, explicând că ministerul „este în contact cu părţile şi şi-a reiterat disponibilitatea de a susţine orice iniţiativă diplomatică vizând promovarea dezescaladării”.

În Oman, pe 6 februarie, au avut loc discuţii între ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, şi emisarul preşedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, însoţit de ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner.

Aceste discuţii s-au derulat indirect, cu medierea sultanatului Oman.

Trump şi-a concentrat recent ameninţările militare asupra programului nuclear iranian, pe care forţele americane l-au lovit în iulie anul trecut, în timpul războiului israeliano-iranian de 12 zile.

Vineri, preşedintele american a evocat deschis o răsturnare a regimului din Iran, declarând că „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”.

Cu puţin timp înainte, el confirmase trimiterea „foarte curând” a unui al doilea portavion american în regiune.

Elveţia joacă un rol-cheie în relaţiile diplomatice dintre Iran şi SUA de decenii. Recunoscută pentru neutralitatea sa, ţara reprezintă interesele americane în Iran după ce Washingtonul a rupt relaţiile cu Teheranul în urma crizei ostaticilor din 1980, la un an după Revoluţia iraniană.

Acest mecanism permite, de asemenea, menţinerea unui minim de relaţii diplomatice şi consulare între cele două ţări.

Ambasada Elveţiei la Teheran gestionează toate afacerile consulare între SUA şi Iran, în special cererile de paşapoarte, schimbările de stare civilă şi protecţia consulară a cetăţenilor americani în Iran.

