Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent

Pentru copiii ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia îndoctrinarea începe la școală, unde sunt învățați să mânuiască arme, să sape tranșee sau să opereze drone. Iar unii dintre ei sunt obligați chiar să exhumeze rămășițe umane de pe câmpurile de luptă din al Doilea Război Mondial. O anchetă realizată de Kyiv Independent a scos la lumină politica deliberată a Kremlinului, care durează de 11 ani, de militarizare a copiilor din Ucraina.

În prezent, aproximativ 1,6 milioane de copii ucraineni rămân în teritoriile ocupate de Rusia. Izolați de sistemul de învățământ ucrainean, aceștia sunt expuși zilnic la propaganda rusă, militarizare și presiuni pentru a-și abandona identitatea națională.

Părinții, copiii și activiștii pentru drepturile omului intervievați de Kyiv Independent spun că este aproape imposibil să scapi de acest sistem.

Copii ucraineni sunt obligați să învețe conform standardelor rusești, să scrie scrisori soldaților ruși și să se înscrie în organizații de tineret menite să glorifice armata. Unii sunt învățați să mânuiască arme, să sape tranșee sau să opereze drone. Iar unii sunt obligați să exhumeze rămășițe umane de pe câmpurile de luptă din al Doilea Război Mondial.

The Kyiv Independent a identificat persoanele care au condus și au predat în tabăra unde a fost instruită Oksana, o fată de 16 ani, forțată să urmeze o programă școlară rusă.

Povestea Oksanei

Oksana locuia împreună cu părinții și alți patru frați într-un sat liniștit din sudul Ucrainei. După ce trupele ruse au ocupat zona la sfârșitul lunii februarie 2022, familia a ținut copiii acasă. Școlile s-au redeschis sub steagul rus și cu programa școlară rusă, dar părinții ei au refuzat să-și trimită copiii acolo.

Dar soldații ruși au început să apară la ușa lor, să întrebe când va accepta familia pașapoarte rusești și când vor începe copiii să frecventeze școala.

„Au venit a treia oară și au spus că, dacă nu trimitem copiii la școală, ne vor duce la un orfelinat”, își amintește Oksana.

Temându-se că amenințarea era reală, mama Oksanei a cedat. Adolescenta a fost obligată să solicite un pașaport rus, să se înregistreze în timp ce depunea jurământul de credință și să se înscrie la o nouă școală aflată sub control rus.

Schimbarea a fost imediată. Limba și istoria ucraineană au dispărut din programa școlară, iar profesorul ei de matematică a început să predea limba și istoria rusă.

Vizitele soldaților ruși au devenit parte din rutina școlară. Aceștia le spuneau elevilor și despre taberele de vară din Rusia, unde puteau „învăța disciplina militară”. La momentul respectiv, Oksana nu și-a dat seama că în curând va fi trimisă într-una dintre aceste tabere, la peste o mie de kilometri distanță.

Îndoctrinarea prin mișcările de tineret

Katerina Rashevska este avocată la Centrul Regional pentru Drepturile Omului și lucrează la nivel internațional pentru a apăra drepturile copiilor ucraineni afectați de război.

Potrivit lui Rashevska, impunerea de către Rusia a unui nou curriculum de stat în teritoriile ocupate încalcă articolul 50 din Convenția a IV-a de la Geneva, care impune puterii ocupante să mențină educația copiilor în colaborare cu autoritățile locale, și să încredințeze școlarizarea, în măsura posibilului, persoanelor de aceeași naționalitate, limbă și religie.

În regiunile ocupate, școlile care s-au redeschis au fost obligate să predea conform programelor rusești, să interzică materiile ucrainene și să introducă „clase speciale” supravegheate de poliție, procurori și soldați.

Mai mult, după invazia pe scară largă, Rusia și-a modificat legile privind educația și politica de tineret, punând un accent puternic pe educația militar-patriotică și pregătirea tinerilor pentru serviciul în forțele armate. Organizațiile de tineret au jucat un rol cheie în promovarea acestei agende.

Jurnaliștii de la Kyiv Independent au petrecut luni de zile analizând activitățile acestor grupuri în teritoriile ocupate, inclusiv atât filialele organizațiilor rusești consacrate, cât și mișcările locale nou create pentru copii și adolescenți.

De la începutul invaziei, au apărut cel puțin 24 de astfel de grupuri în părțile ocupate din sudul Ucrainei, majoritatea conduse de colaboratori locali care au acceptat să lucreze cu autoritățile de ocupație.

Documentele disponibile publicului arată că aceste grupuri organizează evenimente „patriotice” pentru copii, alături de recrutori militari, veterani și soldați în serviciu activ.

Forțați să exhumeze rămășițe umane

Ihor (pseudonim), în vârstă de 17 ani, și sora lui Olena (pseudonim), în vârstă de 9 ani, care au vorbit cu Kyiv Independent, au fost și ei obligați să frecventeze școala sub ocupație, după ce soldații ruși i-au amenințat că îi vor trimite la un orfelinat.

Odată înscriși, amândoi au fost atrași în organizații de tineret create și supravegheate de autoritățile de ocupație.

Olena a fost obligată să se alăture „Vulturilor ruși”, o mișcare patriotică rusă prin care elevii sunt obligați să scrie scrisori soldaților ruși și să participe la întâlniri cu participanții la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În regiunea ocupată Zaporojie, „The Russian Eaglets” a lansat și un proiect numit „Copiii eroi ai Marelui Război Patriotic”, în cadrul căruia elevii de școală primară au realizat videoclipuri în onoarea soldaților sovietici care au luptat în al Doilea Război Mondial.

Ihor a devenit membru al organizației de tineret „Young South”. Printre activitățile promovate de organizație se numără acoperirea așa-numitelor „simboluri naziste”, paza locurilor comemorative înaintea sărbătorilor de 9 mai, Ziua Victoriei, și livrarea scrisorilor președintelui rus către veteranii celui de-al Doilea Război Mondial.

În regiunea ocupată Herson, reprezentanții organizației militare-patriotice ruse „Armata Tineretului” (Yunarmiya), împreună cu organizația locală „Patriot”, organizează în mod regulat evenimente paramilitare pentru elevi.

În 2024, 50 de membri ai Armatei Tineretului din zonele ocupate ale regiunii Herson au fost implicați și în exhumarea rămășițelor civililor uciși în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

La acea vreme, șeful organizației, Serafim Ivanov, a justificat această practică spunând că elevii „ar trebui să-și învețe istoria”, una care, susținea el, fusese „ascunsă în școlile ucrainene”.

Participarea este adesea obligatorie.

„În teritoriile ocupate, se face tot posibilul pentru a ține copiii ocupați cu ceva controlat de Rusia”, a spus Rashevska.

„Centrul Războinicilor” - pregătirea următoarei generații de soldați

La școala ei, Oksana s-a înscris în Mișcarea Primilor, unul dintre cele mai ambițioase proiecte pentru tineret din Rusia, lansat în 2022. Primele filiale au apărut tocmai în regiunile ucrainene ocupate.

Oksana își amintește cum directorul organizației, Artur Orlov, îi încuraja pe elevi să se alăture organizației. „În realitate, nu aveam de ales. Chiar și cei care refuzau erau obligați să participe”, a spus ea.

Membrii distribuiau pachete cu ajutoare pentru persoanele în vârstă, pozau cu steaguri pentru fotografii și curățau spațiile publice.

Oksana a fost păcălită să se alăture și organizației - Centrul Warrior pentru Instruire Militară și Patriotică - creată în 2022 din ordinul direct al lui Putin. Deși filialele sale funcționează doar în aproximativ 20% din regiunile Rusiei, rețeaua se extinde în aproape toate regiunile ocupate ale Ucrainei.

În fiecare vară, Centrul Warrior organizează un program emblematic numit „Timpul tinerilor eroi” în tabere de vară din toată Rusia. Unul dintre obiectivele sale declarate este pregătirea tinerilor pentru serviciul militar în Forțele Armate ale Federației Ruse.

Pentru copiii din zonele ocupate din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijea și Herson, aceste tabere se desfășoară la tabăra de apărare și sport Avangard din Rusia.

„Dacă vrei să-ți învingi dușmanul, crește-i copiii”

La sfârșitul primăverii anului 2024, când anul școlar se apropia de sfârșit, profesorii i-au spus mamei Oksanei că fiica ei a primit șansa de a-și petrece vara „odihnindu-se” într-o tabără din Crimeea ocupată.

În realitate, ea a fost trimisă la peste o mie de kilometri distanță, la tabăra Avangard din Rusia, unde vacanța promisă s-a transformat în trei săptămâni de instrucție militară.

„La șapte dimineața, trebuia să ne trezim. Aveam cinci minute să ne facem patul, să curățăm camera, să ne îmbrăcăm, să spălăm podeaua și să mergem la micul dejun”, își amintește Oksana.

„Apoi, adunarea – au ridicat steagul și am cântat imnul Rusiei și al taberei. De la ora 9 dimineața, am avut lecții de tactică, prim ajutor, comunicații, cum să minăm și să deminăm terenul, cum să folosim grenade și să săpăm tranșee. După o pauză de jumătate de oră și o masă, mai mult antrenament până seara. Nu era timp de odihnă. Oricine dormea prea mult era pedepsit - genuflexiuni, flotări și minute de planșă”, mai spune ea.

Într-un interviu acordat unui canal de propagandă rus, instructorul taberei, Pavel Korotov, reprezentant al Centrului Warrior, a declarat că scopul programului nu este doar de a învăța copiii cum să mânuiască armele, ci și de a le demonstra cum le folosesc soldații ruși în luptele reale din timpul războiului împotriva Ucrainei.

În practică, antrenamentul de la Avangard reflectă îndeaproape realitățile războiului modern. Printre altele, copiii sunt învățați cum să opereze drone.

Un militar din Forțele Speciale Ucrainene, care antrenează atât personal militar, cât și civili, a analizat programul „Time of Young Heroes”, precum și fotografii și videoclipuri de la Warrior Center și Avangard, la cererea Kyiv Independent.

„O parte din instruire corespunde cu ceea ce fac unitățile de infanterie mecanizată în timpul pregătirii militare standard. Trei săptămâni de acest fel reprezintă, în esență, un curs introductiv despre modul în care funcționează un organism militar”, a concluzionat el.

„Nu mai este vorba doar de Ucraina”

Când s-au încheiat cele trei săptămâni de antrenament ale Oksanei, oficialii taberei au invitat-o să rămână și să predea primul ajutor participanților mai tineri. Ea a refuzat.

S-a întors acasă, încă sub ocupație, și mai târziu a reușit să se înscrie la o universitate. În iunie 2025, a reușit în sfârșit să fugă în teritoriul controlat de Ucraina.

Numai în 2024, 1.290 de copii din regiunile ucrainene ocupate au fost trimiși la programele militare ale Centrului Warrior.

Cercetătorii de la Laboratorul de Cercetare Umanitară al Școlii de Sănătate Publică de la Yale au documentat cel puțin 210 locații din Rusia și Ucraina ocupată unde copiii ucraineni sunt supuși militarizării și reeducării. Tabăra Avangard se numără printre acestea.

Rashevska a afirmat că Rusia crește tineri condiționați ideologic din teritoriile ocupate ale Ucrainei, care ar putea ulterior să participe la noi acte de agresiune dincolo de granițele Ucrainei, în țări precum Estonia, Lituania, Letonia sau Polonia.

Comunitatea internațională începe în sfârșit să recunoască faptul că această militarizare a copiilor ucraineni reprezintă o amenințare serioasă la adresa păcii și securității regionale, adaugă ea.

„Nu mai este vorba doar de Ucraina”, conchide Rashevska.

Citește și: VIDEO Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”

Editor : C.L.B.