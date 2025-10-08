Live TV

Copiii din „palatul de lemn". Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși" ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus

Data publicării:
Vladimir Putin
Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin și-a sărbătorit ziua de naștere, marți, la biserică, alături de liderii forțelor armate rusești. Putin, care a împlinit 73 de ani, s-a lăudat pentru decizia de a ataca Ucraina. În același timp, jurnaliștii ruși au susținut că au descoperit pozele și numele presupușilor fii ai liderului de la Kremlin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva.

Vizita președintelui Rusiei la o biserică din Sankt Petersburg, marți, ar fi fost precedată de o serie de convorbiri telefonice cu șefi de stat străini. Printre cei care l-au felicitat nu s-ar fi aflat și liderul SUA,  Donald Trump.

„Am sărbătorit reunificarea Republicilor Populare Donețk și Luhansk și a regiunilor Zaporojie și Herson cu Federația Rusă. Locuitorii acestor regiuni au votat în majoritate covârșitoare pentru viitorul lor în cadrul Rusiei, confirmând că deciziile luate în februarie 2022 au fost corecte și oportune”, a spus președinte Rusiei, la aniversarea sa

„Acum Forțele Armate rusești mențin inițiativa strategică pe câmpul de luptă. În acest an am eliberat aproape 5.000 de kilometri pătrați și 212 așezări”, a mai declarat el. 

De ziua lui Vladimir Putin, jurnaliștii ruși au susținut că au descoperit pozele și numele presupușilor fii ai liderului de la Kremlin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva. Cei doi fii ar fi înregistrați sub numele Ivan și Vladimir Spiridonov, și ar locui într-un palat de lemn cu mai multe facilități de lux precum un spa, terenuri de joacă și un parc vast. Acesta s-ar afla într-un oraș la jumătatea drumului dintre Moscova și Sankt Petersburg. 

Numele „Spiridonov” ar proveni de la prenumele bunicului lui Putin, Vladimir Spiridonovici Putin, potrivit informațiilor publicate în presa rusă. 

Noile date provin din cartea „Țarul în persoană”, scrisă de Roman Badanin și Mihail Rubin, jurnaliști ruși de investigație cunoscuți. Potrivit sursei citate, Ivan și Vladimir ar apărea uneori în public, însă fotografiile lor au fost publicate pentru prima dată în cartea jurnaliștilor ruși.

Vladimir Putin s-a născut la 7 octombrie 1952, marţi împlinind 73 de ani. De obicei, el îşi petrece ziua de naştere la serviciu, profitând de ocazie pentru a comunica activ cu liderii străini. De câteva ori, în această zi au avut loc summituri internaţionale importante. În plus, de ziua sa, preşedintele încearcă să petreacă timp cu familia şi prietenii.

