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Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie 2001 din SUA. Care ar fi fost ținta

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Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Avion Flydubai. Foto: Profimedia
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Apar informații noi despre atacul dintr-un avion Flydubai, petrecut miercuri. Copilotul ar fi vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001 și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel, scrie The Telegraph. A fost oprit de celălalt pilot, înjunghiat în timpul altercației, și de pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat la timp, evitând o tragedie.

Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman, care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an.

În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită.

Potrivit unor surse de securitate israeliene, citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă un atacurile de la 11 septembrie, 2001. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire-turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost confirmat.

Nu se știe deocamdată dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație teroristă. Anchetatorii îi verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea, modul în care copilotul, cetățean din Oman, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv, în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.

Un instalator este cel care a redresat avionul, după altercația dintre cei doi piloți. Le-a spus autorităților că nu fost niciodată la manșa unui avion, dar știa comenzile pentru că se uită la multe documentare. Datorită lui, peste 170 de oameni au ajuns în siguranță la sol.

Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv, cu 174 de pasageri la bord. La două ore după decolare, a pierdut brusc în altitudine - peste 5.000 de metri în două minute. Potrivit martorilor, din cabina piloților se auzeau zgomote puternice.

Copilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, căpitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului.

Numele lui este Smit Machchhar și este originar din India. În timpul altercației a fost înjunghiat de mai multe ori iar acum se află la un spital din Tabuk. Starea lui este stabilă, a spus ambasada Indiei la Riad. Ministerul de externe israelian a postat o fotografie cu el alături de mesajul: „acest om este un erou”.

Alt erou al zborului este Yaniv Hayun, un instalator israelian care a intervenit în timpul atacului. Chiar a preluat apoi pentru scurt timp controlul avionului. Știa comenzile pentru că se uita la documentare despre dezastre în aer.

„Încerca să distrugă echipamentul să destabilizeze avionul. L-am scos afară. Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde. Nasul avionului se afla în picaj. M-am întors apoi la bordul de control și am tras de manșă. Am început să trag în spate. Ştiam să trag de manşă, am văzut serialul „SOS - Dezastre aeriene””, a povestit el.

Editor : M.B.

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