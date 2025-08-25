Copilul de 2 ani al unor români din Italia a căzut din mașină, în mers. Mama dă vina pe fratele băiatului, poliția are dubii

Un copil în vârstă doi ani care a căzut dintr-o maşină în mers, în Italia, a suferit răni grave și este internat într-un spital din Roma. Mama sa și șoferul mașinii, ambii români, spun că fratele în vârstă de trei ani al copilului i-a desfăcut centura de siguranţă şi a deschis portiera, dar poliția a deschis o anchetă, deoarece nu crede că micuții purtau centuri de siguranță.

Mama copilului, o româncă de 27 de ani, și șoferul mașinii, român și el, în vârstă de 39 de ani, au fost interogați de poliție. Ei susțin că micuții stăteau în spate și aveau centuri de siguranță. Poliția nu a găsit însă centurile, iar șoferul susține că le dădeau de la o familie la alta, când aveau nevoie de ele.

Părinții copiilor sunt români care veniseră de două luni în Italia, relatează Corriere Roma.

Incidentul s-a produs joia trecută. Polițiștii cred că cei doi frați stăteau pe bancheta din spate a mașinii, fără nicio măsură de siguranță - nici scaune pentru copii, nici centuri de siguranță, și că, jucându-se cu mânerul ușii, au reușit să o deschidă pe partea copilului mai mic, care a căzut.

Mașina mergea pe drum drept și cu o viteză moderată. Mama și prietenul de familie fuseseră la cumpărături la un supermarket, când copilul a căzut din mașină. Au oprit, l-au luat și au mers de urgență la spital.

Alertați de medici, ofițerii Brigăzii Mobile au început o serie de investigații pentru a vedea dacă micuțul a fost aruncat intenționat din mașină sau dacă a fost victima unor violențe. Însă până acum, după interogarea părinților și a șoferului, nu au apărut dovezi care să susțină aceste ipoteze.

