Coreea de Nord a construit o bază militară secretă de unde ar putea lansa un atac nuclear asupra SUA. Unde se află Sinpung-dong

Coreea de Nord a construit o bază militară secretă în apropierea graniței cu China de unde Phenianul ar putea lansa cele mai noi rachete balistice cu rază lungă de acțiune din arsenalul nord-coreean, potrivit unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

Această bază de rachete balistice „nedeclarată” se află la doar 27 de kilometri de granița dintre Coreea de Nord și China, conform CSIS.

Situată în provincia Pyongan de Nord (în nord-vestul țării), baza Sinpung-dong are între șase și nouă rachete balistice intercontinentale (ICBM) ce pot fi echipate cu focoase nucleare. Armele „reprezintă o potențială amenințare nucleară pentru Asia de Est și continentul american”, se menționează în raport.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sinpung-dong este doar una dintre cele „15-20 de baze de rachete balistice, instalații de întreținere, de sprijin și depozitare a rachetelor și focoaselor nucleare pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată”, potrivit CSIS. Acesta este „primul studiu cuprinzător, open-source, care confirmă existența bazei”.

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a cerut recent o „extindere rapidă” a capacităților nucleare ale țării sale.

De la eșecul summitului din 2019 de la Hanoi, în Vietnam, dintre Kim Jong Un și președintele american Donald Trump, Coreea de Nord a reiterat că nu va renunța niciodată la armele sale și s-a declarat o putere nucleară „ireversibilă”.

Washingtonul a spus că există dovezi că Rusia își intensifică eforturile de susținere a Coreei de Nord, inclusiv în privința sateliților și a tehnologiei spațiale, în schimbul ajutorului primit în lupta contra Ucrainei.

Editor : Raul Nețoiu