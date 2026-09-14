Coreea de Nord a efectuat un „exerciţiu de atac cu putere de foc”. Ce tipuri de arme au fost folosite

Coreea de Nord a efectuat sâmbătă un „exerciţiu de atac cu putere de foc” utilizând artilerie cu rază lungă de acţiune şi rachete, a anunțat luni presa de stat nord coreeană.

Exerciţiul a implicat unităţi combinate de la toate nivelurile Armatei populare coreene, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, preluată de AFp și Agerpres.

Coreea de Sud semnalase deja că Phenianul a lansat sâmbătă mai multe rachete balistice din regiunea Wonsan, în direcţia Mării Japoniei (spre est).

Testele au avut loc la doar o zi după încheierea unor exerciţii militare comune desfăşurate în regiune de Seul, Washington şi Tokyo, manevre care fuseseră ferm condamnate de Coreea de Nord.

Agenţia nord-coreeană nu a precizat locul exact unde s-a desfăşurat exerciţiul, dar a indicat că în cadrul acestuia au fost utilizate „noi sisteme de luptă, cum ar fi drone de atac de diverse tipuri, o rachetă de croazieră tactică, un lansator multiplu de rachete termobarice de mare calibru şi o rachetă balistică tactică”.

Editor : B.P.