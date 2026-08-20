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Coreea de Nord a lansat 10 rachete balistice după ce Donald Trump a spus că vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un

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test cu racheta balistica coreea de nord
Foto: Profimedia Images
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Coreea de Nord a lansat zece rachete balistice, a anunțat joi armata sud-coreeană, la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump dădea asigurări că urmează să se întâlnească anul acesta cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

Coreea de Nord a lansat „aproximativ zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune din regiunea Phenian”, a declarat pentru AFP un oficial din Statul Major interarme sud-coreean, potrivit News.ro.

Ministerul japonez al Apărării a anunţat, la rândul său, că „un obiect care pare să fie o rachetă balistică a fost lansat din Coreea de Nord”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că se va întâlni în acest an cu dictatorul nord-coreean.

„Da, îl voi întâlni”, a răspuns Trump, întrebat de jurnalişti despre o eventuală întâlnire cu Kim până la sfârşitul anului.

Această întâlnire – care ar fi a patra între cei doi - ar putea să aibă loc, potrivit mai multor observatori, în noiembrie, în marja unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în China.

Trump a luat săptămâna aceasta iniţiativa de a scurta exerciţii militare comune lansate luni de Statele Unite şi Coreea de Sud - un gest considerat semn al unei concilieri cu Phenianul.

Durata acestor manevre a fost scurtată cu şase zile.

Pentagonul a anunţat însă că păstrează „obiectivele” militare americane.

Influenta soră a dictatorului nord-coreean, Kim Yo Jong, a anunţat miercuri că nu este „deloc la curent” cu vreo comunicare între fratele său şi Trump.

Trump a prezentat miercuri o estimare oficială - neobişnuită şi foarte precisă - a arsenalului nuclear nord-coreean. El a anunțat că Phenianul s-a dotat cu „57 de arme nucleare”.

Coreea de Nord nu este recunoscută în mod oficial ca o putere nucleară de către Statele Unite.

Ministrul sud-coreean al Apărării Ahn Gyu-back a declarat joi, în Parlament, că Seulul estimează că Nordul deţine „aproximativ 80 până la 120” de arme nucleare.

Editor : M.B.

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