Coreea de Nord a lansat zece rachete balistice în Marea Japoniei. Coreea de Sud și Japonia au urmărit operațiunea

Coreea de Nord a lansat circa zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune către Marea Japoniei, a anunţat joi Statul Major Interarme sud-coreean (JCS), la mai puţin de o săptămână după ce Seulul a propus Phenianului discuţii militare cu privire la linia de demarcaţie dintre cele două ţări. Ministerul sud-coreean al Apărării raportase iniţial „un proiectil neidentificat”.

ACTUALIZARE 09:31 JCS a declarat că forţele sale armate „au detectat în jurul orei locale 12:30 (03:30 GMT) circa 10 rachete balistice cu rază scurtă de acţiune lansate din regiunea Wonsan, în Coreea de Nord, în direcţia Mării de Est”, cunoscută şi sub numele de Marea Japoniei.

„Forţele noastre armate şi-au intensificat măsurile de supraveghere şi vigilenţa în eventualitatea unor posibile noi lansări”, a adăugat JCS într-un comunicat preșuată de AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

Garda de Coastă japoneză a îndemnat navele să dea dovadă de „vigilenţă”.

Ministerul sud-coreean al Apărării raportase iniţial „un proiectil neidentificat”.

Acest ultim test are loc pe fondul unei creşteri a incidentelor legate de Coreea de Nord.

Știrea inițială

Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat în Marea Japoniei, a anunţat Ministerul Apărării din Coreea de Sud. Lansarea a fost confirmată și de Japonia, care a vorbit despre o rachetă balistică.

„Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat în Marea de Est”, a declarat armata sud-coreeană, referindu-se la această întindere de apă cunoscută şi sub denumirea de Marea Japoniei, potrivit News.ro.

Ministerul japonez al Apărării a confirmat, la rândul său, lansarea a „ceea ce pare a fi o rachetă balistică”.

Acest nou test are loc pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor dintre cele două Corei, după mai multe incidente.

În septembrie, trei soldaţi sud-coreeni au fost răniţi în urma exploziei a două mine nord-coreene în Zona Demilitarizată (DMZ), Seul afirmând că acestea au fost amplasate pe partea sa a frontierei, lucru pe care Phenianul l-a negat categoric.

O anchetă comună condusă de Seul şi ONU la începutul lunii octombrie a concluzionat că Phenianul a amplasat minele în urmă cu peste un an.

„Unităţi de tragere” de-a lungul frontierei

De asemenea, Coreea de Nord a anunţat săptămâna trecută desfăşurarea unor noi „unităţi de tragere” de-a lungul frontierei, precum şi reluarea în curând a emisiunilor de propagandă sonoră prin difuzoare către Sud, întrerupte de mai bine de un an.

Phenianul a anunţat de asemenea că a testat un „nou tip” de torpilă de precizie care foloseşte inteligenţa artificială în sistemele sale de ghidare şi detectare a ţintelor.

Seul a propus imediat vecinului său discuţii militare privind traseul liniei de demarcaţie din centrul DMZ care îi separă.

Ultima lansare a avut loc la jumătatea lunii octombrie, când Coreea de Nord a lansat „mai multe rachete balistice” către Marea Japoniei, la câteva zile după testarea primului sistem de rachete hipersonice sud-coreene.

Pe măsură ce se apropie summitul APEC de la Shenzhen din noiembrie, negocierile privind o posibilă întâlnire între Donald Trump şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, au fost reluate, chiar dacă analiştii rămân sceptici.

Editor : B.P.