Coreea de Nord și-a suspendat temporar asistența militară acordată Rusiei în urma unei dispute diplomatice legate de intenția Moscovei de a detensiona relațiile dintre Phenian și Seul, au anunțat serviciile de informații militare ale Ucrainei, potrivit Kyiv Post. Restricțiile vizează rachetele balistice KN-23, muniția de artilerie, utilizarea spațiului aerian nord-coreean, precum și amânarea cererii Rusiei de a primi mai mulți soldați nord-coreeni.

Coreea de Nord a suspendat ajutorul militar pentru Rusia, inclusiv livrările de rachete balistice KN-23 și de muniție de artilerie, în urma unei presupuse dispute diplomatice cu Moscova privind apropierea acesteia de Seul, a anunțat joi Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR, spionajul militar ucrainean).

Potrivit GUR, liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat personal suspendarea, după ce ministrul adjunct de externe al Rusiei, Andrei Rudenko, a declarat în octombrie că Moscova va încerca să faciliteze detensionarea relațiilor dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

Aceste declarații au stârnit o opoziție puternică la Phenian. Ministrul nord-coreean de externe, Choe Son-hui, a afirmat că poziția Rusiei este incompatibilă cu angajamentele de alianță dintre cele două țări și a cerut clarificări cu privire la politica Moscovei față de Seul.

Ce este restricționat?

Restricțiile impuse de Coreea de Nord includ, potrivit informațiilor spionajului ucrainean, suspendarea livrărilor de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune KN-23 și de muniție de artilerie, primele fiind utilizate în recentele lovituri asupra rețelei energetice a Ucrainei.

De asemenea, Phenianul a interzis aeronavelor rusești de transport militar să utilizeze spațiul aerian nord-coreean, potrivit GUR.

Coreea de Nord amână, totodată, o solicitare a Rusiei de a-și mări contingentul militar aflat pe teritoriul rus de la aproximativ 8.500 la 50.000 de militari.

Apropierea Moscovei de Seul

Relațiile dintre Moscova și Seul au rămas tensionate încă de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, întrucât Coreea de Sud s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijinire a Kievului și a impus controale la export împotriva Rusiei.

Cu toate acestea, legăturile economice dintre cele două state au continuat.

În primele opt luni ale anului 2026, Coreea de Sud a importat 18 milioane de tone metrice de cărbune rusesc, o creștere de 34% față de 2025.

Potrivit unui alt raport, peste 176.000 de tone metrice de combustibil au fost încărcate în porturile sud-coreene pe tancuri petroliere cu destinația Rusia în iulie și august 2026, pe fondul crizei extinse de carburanți din Rusia, provocată de loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor.

Sprijinul Coreei de Nord pentru războiul Rusiei

Suspendarea raportată de serviciile militare ucrainene survine pe fondul unei cooperări militare strânse între Moscova și Phenian, dezvoltată începând cu anul 2022, care a devenit o sursă importantă de armament și personal pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Coreea de Nord a furnizat Rusiei obuze de artilerie, rachete balistice, lansatoare multiple de rachete și artilerie autopropulsată.

GUR a declarat anterior că Phenianul asigură între 25% și 40% din muniția utilizată de forțele ruse. De asemenea, Rusia ar fi primit peste 100 de rachete balistice KN-23 și KN-24 începând din iunie 2023.

Cele două țări și-au oficializat, totodată, parteneriatul militar printr-un pact de apărare reciprocă semnat în iunie 2024, în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin la Phenian.

Ulterior, Coreea de Nord a desfășurat trupe pentru a sprijini forțele ruse în regiunea Kursk, Phenianul recunoscând oficial participarea acestora la lupte în aprilie 2025.

În pofida extinderii parteneriatului, GUR afirmă că coordonarea militară dintre cele două țări se confruntă cu dificultăți operaționale, inclusiv o interoperabilitate slabă între forțele ruse și cele nord-coreene, bariere lingvistice, o penurie de interpreți și un sprijin logistic inadecvat.

Pierderile grele suferite de trupele nord-coreene desfășurate în Kursk au complicat și mai mult cooperarea.

GUR estimează că acest contingent a înregistrat 7.058 de pierderi în rândul personalului, inclusiv 2.251 de morți, restul fiind răniți.

Cu toate acestea, GUR descrie ultimele evoluții drept o încetinire a cooperării militare, mai degrabă decât o ruptură completă a parteneriatului. Amploarea și durata restricțiilor raportate rămân neclare.

Editor : B.P.