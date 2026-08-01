Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind rețeaua de aprovizionare cu combustibil

Sâmbătă, Coreea de Nord a acuzat NATO că accelerează pregătirile militare pentru conflicte viitoare, susținând că extinderea planificată de către alianță a rețelei sale de aprovizionare cu combustibil demonstrează transformarea sa într-un bloc militar mai agresiv, scrie Anadolu.

Într-un comentariu publicat de agenția de știri de stat Korean Central News Agency (KCNA), Phenianul a criticat planul anunțat de NATO de a-și extinde și moderniza sistemul militar de transport al combustibilului în întreaga Europă, incluzând noi conducte și instalații de stocare a energiei care să lege Europa de Vest de statele membre mai noi din est și nord.

Comentariul a susținut că proiectul reflectă concentrarea NATO asupra menținerii rezervelor strategice de război și a afirmat că alianța se pregătește pentru conflicte dincolo de Europa, inclusiv în regiunea Asia-Pacific.

„În ultimii ani, NATO, care a vorbit despre inseparabilitatea securității din Europa și din regiunea Asia-Pacific, introduce din ce în ce mai frecvent resurse strategice ale statelor sale membre în regiunea Asia-Pacific, demonstrându-și prezența militară și organizând frecvent demonstrații aventuroase de forță în vecinătatea Peninsulei Coreene, în complicitate cu țările ostile față de RPDC” – adică Coreea de Nord – a afirmat KCNA.

Phenianul a criticat, de asemenea, participarea membrilor NATO la exerciții militare multinaționale, precum exercițiile „Rim of the Pacific”, afirmând că acest lucru dovedește faptul că alianța consideră regiunea Asia-Pacific drept un potențial teatru de război.

Comentariul a susținut că consolidarea militară și expansiunea logistică a NATO au ca scop facilitarea operațiunilor militare rapide la nivel mondial și a avertizat că astfel de eforturi ar intensifica tensiunile globale.

NATO a afirmat în mod constant că poziția sa este defensivă și vizează descurajarea amenințărilor, asigurând în același timp securitatea colectivă a statelor sale membre.

Editor : M.C