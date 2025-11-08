Coreea de Nord amenință că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul și acuză SUA că sunt „sfidătoare în manevre militare”

Coreea de Nord a afirmat, sâmbătă, că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după un test cu rachetă balistică, denunţat atât de SUA, cât şi de Coreea de Sud, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Vom acţiona într-un mod mai ofensiv împotriva ameninţărilor inamice", a declarat ministrul apărării nord-coreean, No Kwang Chol, citat de agenţia oficială de presă KCNA.

Responsabilul nord-coreean a acuzat Washingtonul de a se arăta „sfidător în manevrele militare vizând să ameninţe securitatea" ţării sale, afirmând că SUA fac să „crească intenţionat tensiunea politică şi militară în regiune".

El a criticat, de asemene,a sosirea portavionului cu propulsie nucleară USS George Washington în portul sud-coreean Busan. Seulul a invocat motive logistice şi necesitatea unei pauze pentru marinari.

Declaraţiile ministrului nord-coreean, făcute sâmbătă, precum şi testul cu rachetă balistică din ajun, intervin cu puţin peste o săptămână după vizita preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, în cadrul turneului său în Asia.

Trump l-a autorizat pe aliatul său sud-coreean să construiască un submarin cu propulsie nucleară

Preşedintele american invocase posibilitatea unei întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a întâlnit de trei ori în cursul primului său mandat.

Acest posibil summit nu a mai avut loc, Trump declarându-se „prea ocupat", în timp ce Phenianul nu reacţionase la propunerea acestuia.

În timpul vizitei sale, Donald Trump a făcut un gest considerabil faţă de aliatul său sud-coreean, autorizându-l să construiască un submarin cu propulsie nucleară, ceea ce ar face din această ţară una dintre rarele care deţin aşa ceva.

Câteva zile mai târziu, ministrul american al apărării, Pete Hegseth, s-a deplasat la frontiera intercoreeană împreună cu omologul său sud-coreean, reafirmând astfel legăturile bilaterale.

Analiştii se aşteaptă ca permisiunea pentru construirea submarinului cu propulsie nucleară să provoace o reacţie agresivă din partea Phenianului.

Parlamentari sud-coreeni, informaţi de serviciile secrete, au avertizat în această săptămână că Coreea de Nord pare pregătită să efectueze rapid cel de-al şaptelea test nuclear al său dacă Kim Jong-Un dă undă verde.

