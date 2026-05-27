Coreea de Nord anunță că a testat un nou sistem de lansare a rachetelor: „Un mare progres tehnic”

Data publicării:
North Korea's Missile Administration conducting a test launch on Yonhapnews TV broadcast at Yongsan Railway Station in Seoul - 19 Sep 2024
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a afirmat, miercuri, că a testat în ziua precedentă un nou sistem lansator de rachete multifuncţional uşor, precum şi un dispozitiv multiplu tactic de rachete de croazieră, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

Aceste teste militare, raportate iniţial de armata sud-coreeană, au fost supervizate de liderul Kim Jong Un, potrivit agenţiei oficiale KCNA.

Marţi, Statul Major interarme sud-coreean declarase că a detectat, în jurul orei 13:00 (04:00 GMT), tirurile a „mai multor proiectile” în Marea Galbenă, inclusiv o rachetă balistică cu rază scurtă de acţiune, lansate din oraşul nord-coreean Chongju.

Coreea de Nord şi-a înmulţit testele de rachete în ultimele săptămâni. Analiştii consideră că acest stat izolat diplomatic ar putea încerca să profite de slăbirea normelor internaţionale, în contextul războiului din Ucraina şi din Orientul Mijlociu, pentru a-şi consolida statutul de putere nucleară.

Acesta a fost primul tir efectuat de Coreea de Nord după 37 de zile şi al optulea din acest an.

Rachetele au parcurs aproximativ 80 de kilometri, conform armatei sud-coreene.

Acest test a permis "să se analizeze şi estimeze puterea unei ogive cu misiune specială a unei rachete balistice tactice, precum şi fiabilitatea unui proiectil de artilerie ghidat de 240 mm cu rază extinsă de tragere care este echipat cu un sistem de navigare autonom de înaltă precizie", a detaliat KCNA.

Aceste „sisteme majore de armament sunt un semn clar al îmbunătăţirii forţei noastre militare şi o demonstraţie a unui mare progres tehnic”, s-a felicitat Kim Jong Un, citat de KCNA.

„Este esenţial, pentru operaţiunile armatei noastre, să avem o asemenea putere distructivă, suficientă pentru a face orice forţă adversă incapabilă să supravieţuiască în teorie, cu excepţia unui noroc chior”, a adăugat el.

O fotografie difuzată de KCNA îl arată pe lider stând lângă un lansator mobil, flancat de militari.

Aceste noi lansări au avut loc în timp ce informaţii ale agenţiei de presă sud-coreene Yonhap au raportat recent o posibilă vizită a preşedintelui chinez Xi Jinping în Coreea de Nord în această săptămână, citând surse guvernamentale neprecizate.

China este principalul sprijin economic şi politic al Coreei de Nord, deşi Phenianul s-a apropiat considerabil de Rusia în ultimii ani.

Niciuna dintre cele două ţări nu a confirmat deocamdată această eventuală vizită.

Editor : C.L.B.

