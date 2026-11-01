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Coreea de Nord anunță testarea unor focoase cu submuniție pentru rachete balistice. Când vrea să le introducă în arsenalul armatei

Data publicării:
siluete de rachete
Foto: Profimedia
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Coreea de Nord a anunțat că a testat focoase cu submuniție destinate rachetelor balistice tactice. Testul a avut loc sâmbătă și a urmărit „evaluarea adaptabilității în luptă” și a puterii acestora, relatează Agerpres, care citează AFP și agenția oficială KCNA. Phenianul vrea ca armata să poată utiliza acest tip de armament până la sfârșitul anului.

Potrivit oficialilor nord-coreeni, arma testată ar putea distruge „o suprafață de 12 până la 13 hectare”, dacă este utilizată la capacitate maximă.

„Anul acesta, vom permite unităţilor să aleagă şi să utilizeze toate aceste tipuri (de armament) în conformitate cu obiectivele operaţionale şi cu caracteristicile specifice ale ţintelor”, a declarat directorul general al Administraţiei nord-coreene pentru rachete.

Imaginile publicate de agenția oficială nord-coreeană surprind lansarea unui proiectil de pe un sistem mobil, înconjurat de un nor de fum portocaliu. Alte fotografii prezintă mai multe zone de impact pe o insulă, în urma testării focoaselor cu submuniție.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un nu a participat la acest test. În aprilie, însă, acesta a asistat la o testare similară, fiind însoțit de fiica sa, Ju Ae.

Noua lansare vine după o serie de alte teste militare efectuate de Phenian, care au inclus drone de atac și lansarea a aproximativ zece rachete balistice în doar câteva zile.

Editor : A.P.

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