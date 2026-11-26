Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut ţării sale să diversifice utilizarea armelor nucleare tactice, a relatat joi presa de stat, subliniind că, în prezent, capacităţile sale nucleare sunt o „realitate”, notează AFP, potrivit Agerpres.

Kim Jong Un a făcut aceste afirmaţii miercuri, în timpul inspecţiei unui centru de cercetare asupra armelor nucleare, într-o locaţie neprecizată, după ce a repetat în mai multe rânduri că Phenianul nu va renunţa la arsenalul său nuclear.

El a insistat asupra faptului că ţara „trebuie să îşi concentreze eforturile pe capacitatea de a utiliza armele nucleare tactice pentru diverse misiuni în numeroase domenii”, a raportat agenţia oficială de presă KCNA.

„Aceasta este o sarcină importantă şi urgentă, care decurge din valoarea militară a armelor nucleare tactice în războiul modern”, a adăugat el.

Fotografiile publicate de KCNA îl arată pe Kim Jong Un - înconjurat de doi oficiali - examinând rânduri cu ceea ce par a fi focoase nucleare, anumite părţi ale obiectelor fiind blurate, iar unele având conurile frontale vopsite în roşu.

O altă imagine îl arată inspectând o serie de dispozitive cilindrice metalice, parţial blurate, montate pe cărucioare cu roţi.

„Politica noastră nucleară este o piatră de temelie a protejării suveranităţii republicii, consacrată în legea supremă a statului”, a subliniat liderul comunist.

„Nimeni nu are dreptul să ne constrângă să ne încălcăm constituţia sau să încerce să o modifice”, a susţinut el, adăugând: „Capacităţile noastre nucleare sunt de acum o realitate”.

Coreea de Nord este cunoscută ca deţinând zeci de arme nucleare.

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong Un de trei ori în timpul primului său mandat în încercarea de a frâna programul nuclear nord-coreean, a estimat în august că acesta dispune de 57 de arme nucleare „foarte puternice”.

Seulul estimează că Phenianul posedă între 80 şi 120 de arme nucleare.

Editor : C.L.B.