Coreea de Nord elimină din Constituție obiectivul reunificării cu Coreea de Sud

Pyongyang and Seoul Map, Korea
Foto: Getty Images
Cum a modificat Coreea de Nord Constituția Ce înseamnă schimbarea pentru relațiile cu Coreea de Sud

Coreea de Nord a rescris Constituția pentru a elimina orice obiectiv de reunificare cu Coreea de Sud, transmite Deutsche Welle. Măsura consolidează schimbarea de direcție a liderului de la Phenian, Kim Jong Un, care tratează Seulul ca pe un adversar permanent.

Potrivit unui document care a circulat miercuri, Coreea de Nord a eliminat din Constituție toate referirile la reunificarea cu Coreea de Sud.

Revizuirea marchează o ruptură majoră față de politica de zeci de ani începută în 1948, când Phenianul se angajase oficial să urmărească unificarea peninsulei.

Cum a modificat Coreea de Nord Constituția

Modificarea a fost relatată după ce Ministerul sud-coreean al Unificării a transmis un document văzut de agenția Yonhap și de presa internațională.

Constituția actualizată, introdusă în martie, include și un nou articol privind teritoriul Coreei de Nord. Acesta precizează că include zonele de la granița cu China și Rusia la nord „și Republica Coreea la sud”, folosind denumirea oficială a Coreei de Sud.

Revizuirea îl desemnează și pe liderul Kim Jong Un, în calitate de președinte al Comisiei Afacerilor de Stat, drept șef al statului. Formulările anterioare descriau această funcție diferit, ca lider suprem al țării.

Documentul mai prevede că decizia asupra forțelor nucleare ale Coreei de Nord aparține președintelui Comisiei Afacerilor de Stat, oficializând controlul lui Kim asupra arsenalului nuclear și definind statul nord-coreean drept „putere nucleară responsabilă”.

Ce înseamnă schimbarea pentru relațiile cu Coreea de Sud

Politologul Lee Jung Chul de la Universitatea Națională din Seul a declarat, citat de Yonhap, că noua politică ar putea crea baza unei „coexistențe pașnice” între cele două state coreene.

El a spus că eliminarea unei referințe clare la granița intercoreeană sugerează că Phenianul încearcă să evite, cel puțin temporar, confruntarea.

În ultimii ani, Coreea de Nord a adoptat o poziție tot mai ostilă față de Seul, respingând apelurile la dialog venite din partea președintelui sud-coreean Lee Jae Myung.

Kim Jong Un a început schimbarea de direcție la finalul anului 2023, când a numit Coreea de Sud „principalul inamic” și a ordonat ulterior demolarea unui monument al reunificării din Phenian.

În ianuarie 2024, el a cerut modificarea Constituției pentru a defini Coreea de Sud drept „dușman principal și inamic permanent”, afirmând că teritoriul nord-coreean este separat de cel sud-coreean.

Kim a promis extinderea forțelor nucleare, iar Coreea de Nord a efectuat patru teste de rachete în aprilie, cel mai mare număr lunar din ultimii peste doi ani.

În paralel, Phenianul s-a apropiat de Rusia, trimițând trupe și muniție de artilerie pentru sprijin în războiul din Ucraina.

Editor : Ana Petrescu

