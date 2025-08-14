Live TV

Coreea de Nord intenționează să trimită mii de soldați suplimentari în Rusia, afirmă Kievul

Militari nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei.
Militari nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei.
Tancuri și obuze de artilerie

Coreea de Nord intenționează să trimită încă 6.000 de soldați și echipament militar în Rusia pentru a-și consolida eforturile de război împotriva Ucrainei, a declarat șeful serviciilor secrete din Kiev, adăugând că Phenianul furnizează deja 40% din muniția de artilerie a Moscovei. Phenianul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei de când Rusia a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în 2022, amintește TVPWorld.

De atunci, Coreea de Nord și Rusia și-au consolidat legăturile economice și militare, marcate de un tratat de apărare reciprocă semnat în noiembrie anul trecut.

În 2024, Coreea de Nord a trimis aproximativ 10.000 de soldați în Rusia pentru a sprijini campania militară a Moscovei. Aceste forțe au jucat un rol cheie în contraofensiva Moscovei din martie 2025 în regiunea Kursk din vestul Rusiei. 

Campania a fost lansată pentru a respinge trupele ucrainene care au pătruns în zonă în prima incursiune străină pe teritoriul rus de la al Doilea Război Mondial.

Într-un interviu acordat miercuri ziarului The Japan Times, Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), a declarat că Coreea de Nord intenționează acum să întărească operațiunile militare ale Rusiei prin trimiterea a încă 6.000 de soldați. 

Contingentul, descris oficial ca personal de inginerie militară pentru deminare și reconstrucție în regiunea Kursk, este puțin probabil să se limiteze la roluri non-combatante, a adăugat acesta.

„Unii dintre ei ar putea fi într-adevăr implicați în deminare și construirea de fortificații, dar o vor face toți?”, a spus el.

Tancuri și obuze de artilerie

Pe lângă trupe, Budanov a spus că Phenianul ar urma să livreze între 50 și 100 de echipamente militare, inclusiv tancuri de luptă principale M2010 (Cheonma-D) și transportoare blindate de personal BTR-80.

Budanov a adăugat că Coreea de Nord furnizează deja aproximativ 40% din muniția de artilerie a armatei ruse, producția funcționând „non-stop”.

O anchetă Reuters publicată în aprilie a dezvăluit că milioane de obuze de artilerie nord-coreene au ajuns pe linia frontului, livrate prin transporturi maritime și feroviare masive.

 

 

 

