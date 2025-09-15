Live TV

Coreea de Nord își apără statutul nuclear după criticile SUA: „E ireversibil”

Data publicării:
kim
Kim Jong Un urmărește lansarea unei rachete balistice. Sursa foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a reiterat că statutul său de stat posesor de arme nucleare este „ireversibil”, fiind consacrat în mod permanent în legislaţia sa, a raportat luni agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA. Reacția vine ca răspuns la criticile aduse recent de Washington în faţa Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA),  informează EFE, potrivit Agerpres.

„Poziţia Coreei de Nord ca stat posesor de arme nucleare, stabilită în mod permanent în legea supremă şi fundamentală a statului, a devenit ireversibilă”, a subliniat duminică misiunea diplomatică permanentă a Phenianului pe lângă ONU.

Phenianul a afirmat, de asemenea, că AIEA „nu are dreptul legal şi nici justificare morală” de a interveni în afacerile sale interne având în vedere că Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) nu face parte din Tratatul de Neproliferare Nucleară şi de trei decenii nu menţine relaţii formale cu organismul.

Comentariile Coreei de Nord au venit ca răspuns la criticile SUA, care săptămâna trecută au calificat drept „ilegal” accesul Phenianului la armament nuclear în timpul unei sesiuni a Consiliului Guvernatorilor al AIEA, la scurt timp după ce liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a anunţat că următorul congres al Partidului Muncitorilor va urmări să combine dezvoltarea forţelor nucleare cu modernizarea armelor convenţionale.

Coreea de Nord continuă să insiste că nu îşi va negocia dezarmarea nucleară în pofida presiunilor din partea SUA, Coreei de Sud şi Japoniei, precum şi a recentelor gesturi de reconciliere din partea Seulului şi a deschiderii la dialog exprimată de Washington.

Regimul de la Phenian dispune deja de rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să atingă teritoriul SUA şi se estimează că acestea pot purta cel puţin o focoasă nucleară, în timp ce experţii în apărare cred că ţara asiatică îşi propune ca racheta Hwasong-20, aflată în prezent în dezvoltare, să fie capabilă să transporte mai multe focoase nucleare.

Cu toate acestea, persistă unele îndoieli importante cu privire la capacitatea nucleară reală a RPDC. Regimul nord-coreean nu a demonstrat cu succes miniaturizarea focoaselor sale şi tehnologia de reintrare în atmosferă şi nici nu a dovedit că are capacitatea de a realiza un al doilea atac.

Programul specializat 38 North din cadrul think tankului Stimson Center avertizează că aceste deficienţe împiedică validarea completă a statutului de putere nucleară de facto a Coreei de Nord.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

