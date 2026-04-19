Coreea de Nord lansează noi rachete balistice spre mare. Seulul a convocat o reuniune de urgență

Coreea de Nord a lansat, duminică dimineață, mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune în largul coastei sale de est, a anunțat armata sud-coreeană, potrivit Agerpres, care citează AFP. Este a șaptea lansare de acest tip de la începutul anului și a patra doar în luna aprilie.

Rachetele au fost lansate în apropierea orașului Sinpo, de pe coasta de est a Coreei de Nord, în jurul orei 6:10 dimineața.

„Forţele noastre armate au detectat mai multe rachete balistice neidentificate trase în direcţia Mării de Est din regiune Sinpo, în Coreea de Nord, în jurul orei 06:10 (21:10 GMT)”, a transmis armata sud-coreeană, folosind denumirea coreeană a Mării Japoniei. Ulterior, oficialii au precizat că este vorba despre rachete cu rază scurtă de acțiune.

„Rachetele au parcurs circa 140 km şi serviciile de informaţii sud-coreene şi americane efectuează în prezent o analiză detaliată a caracteristicilor lor tehnice exacte”, a explicat sursa citată.

Statul Major sud-coreean a dat asigurări că „va riposta de o manieră zdrobitoare la orice provocare”. Totodată, președinția sud-coreeană a anunţat că a convocat o reuniune de urgenţă de securitate în urma acestor tiruri.

În principiu, ONU interzice Coreei de Nord să dezvolte și să testeze rachete balistice, care parcurg o mare parte din traiectorie în afara atmosferei. În schimb, rachetele de croazieră, care zboară la altitudini joase, nu intră sub incidența acestor restricții.

Lansările au loc într-un context regional tensionat, în condițiile în care China şi Statele Unite se pregătesc pentru un summit la mijlocul lunii mai, unde se aşteaptă ca preşedintele american Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping să discute despre Coreea de Nord.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Coreea de Nord a înregistrat progrese „foarte serioase” în ceea ce priveşte capacitatea sa de a produce arme nucleare, probabil odată cu adăugarea unei noi instalaţii de îmbogăţire a uraniului.

La sfârşitul lunii martie, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a afirmat că statutul Phenianului de stat dotat cu arme nucleare este ireversibil şi că extinderea „forţei de descurajare nucleară în scop de autoapărare” este esenţială pentru securitatea naţională.

În ultimele săptămâni, regimul de la Phenian a intensificat testele de armament. Între 6 și 8 aprilie au avut loc mai multe lansări, inclusiv de rachete balistice, potrivit agenției oficiale KCNA. Pe 14 aprilie, un nou test cu rachete de croazieră a fost efectuat din Marea Galbenă, de la bordul unui distrugător, în prezența liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Editor : A.P.