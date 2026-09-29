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Coreea de Nord pregăteşte desfăşurarea a încă 10.000 de soldaţi în Rusia, susţine Zelenski

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Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni. Foto: AFP Photo/ KCNA via KNS/ Profimedia
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Din articol
Dispută între Seul şi Kiev

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, că pe teritoriul Rusiei se află în prezent peste 8.000 de soldaţi nord-coreeni şi că sunt în curs pregătiri pentru desfăşurarea altor 10.000, relatează Reuters.

Făcând referire la „date noi” privind desfăşurarea trupelor nord-coreene în Rusia, Zelenski a afirmat într-o postare pe reţeaua socială X că la ora actuală aceştia sunt „selectaţi pentru instrucţie şi desfăşurare ulterioară în Rusia”.

Preşedintele ucrainean a susţinut în august că până la 50.000 de soldaţi nord-coreeni ar putea fi trimişi să lupte pentru Rusia şi a cerut Coreei de Sud să ofere Ucrainei ajutor pentru apărarea antiaeriană.

Sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, care deţine o poziţie privilegiată în cadrul regimului de la Phenian, a descris atunci drept nefondată afirmaţia preşedintelui ucrainean.

Coreea de Sud a anunţat în iulie un pachet de ajutor de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, dar a exclus furnizarea de arme.

Dispută între Seul şi Kiev

Noile declaraţii ale lui Zelenski vin odată cu o dispută în desfăşurare între Seul şi Kiev, după ce săptămâna trecută el a dezvăluit că doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de forţele ucrainene în luptele din provincia rusă Kursk au fost trimişi în Coreea de Sud.

Potrivit Coreei de Sud, prin această dezvăluire Zelenski a încălcat un acord de confidenţialitate. De partea sa, Ucraina susţine că nu ar fi existat un astfel de acord, o afirmaţie contrazisă de Coreea de Sud.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune.

În virtutea acestor relaţii speciale, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze şi de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 şi sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Armata ucraineană a observat în luna iulie că Rusia foloseşte din nou rachete nord-coreene în atacurile asupra unor ţinte în Ucraina, după ce ultima dată când Rusia a folosit astfel de rachete a fost în august 2025, iar precizia acestora a fost îmbunătăţită.

Potrivit Coreei de Sud, Moscova a oferit Phenianului ajutor economic şi tehnologie pentru apărare în schimbul ajutorului militar pentru războiul din Ucraina.

Editor : C.L.B.

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