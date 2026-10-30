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Coreea de Nord testează drone de atac. Kim Jong Un cere „superioritate absolută” în tehnologie: „Pacea e garantată doar prin forţă”

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Coreea de Nord a testat drone de atac, rachete şi un lansator multiplu de rachete într-o singură demonstraţie. Foto: Profimedia
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Coreea de Nord a testat drone de atac, rachete şi un lansator multiplu de rachete într-o singură demonstraţie, a relatat vineri agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, liderul Kim Jong Un cerând accelerarea dezvoltării dronelor şi a inteligenţei artificiale pentru a obţine „superioritatea absolută” în aceste domenii militare, relatează AFP și Agerpres.

Testele au avut loc la o zi după ce Coreea de Sud a anunţat că Phenianul a lansat circa zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune către Marea Japoniei.

Nu a fost stabilită o legătură între cele două evenimente.

În timpul demonstraţiei militare, liderul nord-coreean a subliniat că „obţinerea superiorităţii absolute în tehnologia dronelor este esenţială în contextul evoluţiei războiului modern”, potrivit KCNA.

„Forţa înseamnă pace, iar pacea este garantată doar prin forţă”, a adăugat el, citat de agenţie.

Demonstraţia a inclus drone de atac explozive, drone multifuncţionale care lansează rachete aer-sol, rachete de croazieră şi lansatoare multiple de rachete de 600 mm.

Potrivit KCNA, dronele şi rachetele de croazieră au lovit o ţintă pe o insulă cu o precizie totală.

Aceste demonstraţii urmează unei serii de teste cu armament anunţate de Phenian, inclusiv un "nou tip" de torpilă de precizie care foloseşte inteligenţa artificială în sistemele sale de ghidare şi de detectare a ţintelor.

Cu câteva zile mai devreme, forţele armate nord-coreene au testat două tipuri de rachete de croazieră strategice lansate de pe submarine, potrivit KCNA.

La începutul lui octombrie, Phenianul a anunţat că a testat cu succes o rachetă hipersonică cu rază intermediară de acţiune care foloseşte AI pentru a-şi modifica traiectoria la joasă altitudine.

Editor : A.P.

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