Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la un nou test al unui motor de rachetă care are combustibil solid, parte a programului strategic de dezvoltare a arsenalului, anunţă agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA.

Motoarele cu propergol solid oferă o putere de propulsie ridicată și permit accelerarea procedurii de lansare, făcând rachetele mai rapide și mai greu de interceptat, scrie AFP preluată de News.ro.

Experții susțin că motorul testat va fi folosit la noile rachete balistice intercontinentale Hwasong-20, dezvăluite în octombrie 2025, care ar putea atinge Statele Unite.

Imagine difuzată de KCNA la 29 martie 2026: Kim Jong Un inspectează testul unui motor de rachetă cu combustibil solid, într-o locație nedezvăluită. Foto: Profimedia Images

„Acest test reflectă hotărârea Phenianului de a se dota cu rachete capabile să atingă ținte oriunde în lume”, a declarat Hong Min, analist la Institutul sud-coreean al Reunificării Naționale.

KCNA notează că motorul este fabricat dintr-un material compozit pe bază de fibră de carbon și că testul face parte din „obiectivul major al modernizării mijloacelor de atac strategic” ale Coreei de Nord. Data și locul exact al testului nu au fost dezvăluite.

În timpul supervizării testului, Kim Jong Un a afirmat că capacitățile de apărare ale Coreei de Nord au intrat „într-o fază importantă a schimbării”.

Programele nuclear și de rachete nord-coreene sunt vizate de sancțiuni dure ale ONU. Phenianul justifică testele prin invocarea amenințărilor din partea Statelor Unite și a aliaților săi, inclusiv Coreea de Sud.

Un test precedent al acestui tip de motor a fost realizat la începutul lunii septembrie 2025.

