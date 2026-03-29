Live TV

Coreea de Nord testează un motor pentru rachete capabile să atingă SUA. Kim Jong Un: „O fază importantă a schimbării"

Data publicării:
profimedia-1087122977
Imagine difuzată de KCNA la 29 martie 2026: Kim Jong Un inspectează testul unui motor de rachetă cu combustibil solid, într-o locație nedezvăluită. Foto: Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la un nou test al unui motor de rachetă care are combustibil solid, parte a programului strategic de dezvoltare a arsenalului, anunţă agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA.

Motoarele cu propergol solid oferă o putere de propulsie ridicată și permit accelerarea procedurii de lansare, făcând rachetele mai rapide și mai greu de interceptat, scrie AFP preluată de News.ro.

Experții susțin că motorul testat va fi folosit la noile rachete balistice intercontinentale Hwasong-20, dezvăluite în octombrie 2025, care ar putea atinge Statele Unite.

profimedia-1087125981
„Acest test reflectă hotărârea Phenianului de a se dota cu rachete capabile să atingă ținte oriunde în lume”, a declarat Hong Min, analist la Institutul sud-coreean al Reunificării Naționale.

KCNA notează că motorul este fabricat dintr-un material compozit pe bază de fibră de carbon și că testul face parte din „obiectivul major al modernizării mijloacelor de atac strategic” ale Coreei de Nord. Data și locul exact al testului nu au fost dezvăluite.

profimedia-1087126987
În timpul supervizării testului, Kim Jong Un a afirmat că capacitățile de apărare ale Coreei de Nord au intrat „într-o fază importantă a schimbării”.

Programele nuclear și de rachete nord-coreene sunt vizate de sancțiuni dure ale ONU. Phenianul justifică testele prin invocarea amenințărilor din partea Statelor Unite și a aliaților săi, inclusiv Coreea de Sud.

Un test precedent al acestui tip de motor a fost realizat la începutul lunii septembrie 2025.

profimedia-1087129104
Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
3
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
4
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat...
furt motorina
5
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un...
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Digi Sport
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
A view of missile traces launched from Yemen at Israel sighted in the sky over Hebron, West Bank, on March 28, 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Rebelii houthi au lansat din...
Mircea Lucescu
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament. Starea...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie
HARTĂ Cod galben de ploi și ninsori în aproape jumătate de țară...
No Kings protest in New York
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald...
Ultimele știri
Trump a făcut o remarcă șocantă la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Apoi l-a numit „războinic fantastic”
Tânăr prins de jandarmi cu spray lacrimogen și cuțit într-un autobuz din Bacău
Transport public modernizat în Capitală: 22 de troleibuze noi și modificări pe liniile 85 și 86
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Scene teribile cu leșinul lui Mircea Lucescu! Cine i-a salvat viaţa selecţionerului: i-au făcut respirație...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus...
Adevărul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse...
Playtech
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
Digi FM
A crezut că e doar oboseală de la liceu, dar a fost la un pas de moarte. Povestea unei tinere care aproape...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Reacție-fulger a turcilor, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: ”A leșinat”
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Țara din Europa care va oferi concediu plătit pentru câini și pisici bolnave. Angajații vor putea lipsi legal...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”