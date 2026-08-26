Coreea de Nord trimite aproximativ 100 de sportivi la Jocurile Asiatice, în Japonia „pentru a-l face fericit pe mareşalul Kim Jong-un”

Coreea de Nord va trimite aproximativ 100 de sportivi, care vor concura în 14 discipline sportive, la Jocurile Asiatice din Japonia, care vor avea loc anul acesta, a declarat secretarul general al Comitetului Olimpic al ţării pentru un ziar din Tokyo, potrivit Reuters.

Obiectivul este „să-l facem fericit pe mareşalul Kim Jong-un”, a declarat marţi secretarul general al Comitetului Olimpic nord-coreean.

„Delegaţia noastră va trimite peste 100 de sportivi pentru a participa la 14 discipline sportive”, a declarat Ko Chol Ho în paginile ziarului Choson Sinbo, un ziar pro-Coreea de Nord cu sediul în Japonia.

Relaţiile cu Japonia sunt adesea tensionate, iar Coreea de Nord a decis să nu trimită o echipă la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo din 2021, invocând criza sanitară globală.

Dimensiunea echipei este mai redusă faţă de delegaţia formată din 185 de sportivi din 18 discipline sportive care a concurat la precedenta ediţie a Jocurilor Asiatice de la Hangzhou, în 2023, care a adus acasă 11 medalii de aur, 18 de argint şi 10 de bronz din China.

Potrivit presei coreene, Ko Chol Ho a declarat pentru ziarul Choson Sinbo că speră ca echipa mai mică să câştige mai multe medalii decât acum trei ani.

Pyongyang a limitat drastic participarea sportivă a atleţilor săi în străinătate în timpul pandemiei şi, ca urmare, Coreea de Nord nu a fost reprezentată nici la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 şi 2026.

Se preconizează că peste 11.000 de sportivi din 45 de ţări vor participa la cea de-a 20-a ediţie a Jocurilor Asiatice, care se vor desfăşura la Nagoya şi în alte oraşe din prefectura Aichi din Japonia, în perioada 19 septembrie – 4 octombrie.

Editor : Sebastian Eduard