Coreea de Nord va continua să susţină Rusia, anunţă Kim Jong-un. „Pregătiri pentru perioada de după războiul din Ucraina”

Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a spus că ţara sa va continua să susţină politicile Rusiei şi a discutat despre consolidarea relaţiilor militare cu Moscova, relatează agenţia de presă de stat KCNA. Analiştii cred că această cooperare va continua şi după încheierea războiului din Ucraina.

O delegaţie a Rusiei, din care a făcut parte şi ministrul Apărării, Andrei Belusov, a participat la ceremonia de inaugurare a unui monument comemorativ în onoarea soldaţilor nord-coreeni căzuţi în luptă în regiunea rusă Kursk, unde forţele ucrainene au organizat o incursiune în 2024.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra vecinei sale Ucraina în februarie 2022 şi încă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ţării.

Belusov a declarat că a convenit cu oficialii nord-coreeni să pună cooperarea militară pe o bază stabilă şi pe termen lung şi să semneze, în cursul acestui an, un plan de cooperare care să acopere perioada 2027-2031, au raportat duminică agenţiile de ştiri ruseşti.

Planul de cooperare pe cinci ani „indică pregătirile pentru perioada de după războiul din Ucraina”, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Institutul de Studii din Extremul Orient al Universităţii Kyungnam.

„Acest lucru ridică posibilitatea ca alinierea lor politică, militară şi economică amplă să continue chiar şi după încheierea războiului, relaţia intrând în etapa unei alianţe instituţionale”, a adăugat el.

Kim a declarat într-un discurs cu ocazia finalizării memorialului că trupele nord-coreene care luptă alături de forţele ruse au „distrus agresorii”, adăugând că acest lucru a zădărnicit ceea ce el a descris ca fiind „ambiţiile hegemonice şi aventurismul militar al Statelor Unite şi al Occidentului”, a informat KCNA.

„Guvernul nord-coreean va continua să sprijine pe deplin politicile Rusiei de apărare a suveranităţii, integrităţii teritoriale şi intereselor sale de securitate”, a spus Kim, potrivit KCNA. Rusia şi Coreea de Nord au semnat în 2024 un „Tratat de parteneriat strategic cuprinzător” în timpul unei vizite la Phenian a preşedintelui rus Vladimir Putin. Pactul include o clauză de apărare reciprocă.

Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldaţi pentru a lupta alături de forţele ruse la Kursk. Oficialii sud-coreeni, ucraineni şi occidentali au declarat că au suferit pierderi grele, peste 6.000 de soldaţi nord-coreeni fiind ucişi în luptă.

KCNA a declarat că Kim a discutat cu Belusov despre situaţia politică internaţională şi regională, precum şi despre o serie de chestiuni menite să dezvolte în continuare cooperarea militară şi politică dintre Coreea de Nord şi Rusia.

În schimbul trimiterii de trupe şi muniţii, Phenianul a primit asistenţă economică şi tehnologică militară din partea Rusiei, potrivit evaluărilor serviciilor de informaţii sud-coreene.

Kim s-a întâlnit, de asemenea, cu Viaceslav Volodin, preşedintele parlamentului rus şi un aliat apropiat al lui Putin, şi a reafirmat intenţia ţărilor de a aprofunda relaţiile bilaterale în conformitate cu tratatul lor de parteneriat strategic cuprinzător, a declarat KCNA.

Acest lucru a fost reiterat într-o scrisoare a lui Putin cu ocazia finalizării memorialului, în care se afirma că „prin eforturi comune, Rusia şi Coreea de Nord vor continua să-şi consolideze parteneriatul strategic cuprinzător”, potrivit KCNA.

De asemenea, a avut loc un concert comemorativ intitulat „Stelele Patriei”, în onoarea soldaţilor nord-coreeni căzuţi la datorie, a declarat KCNA.

Kim a acţionat în mod constant pentru a-i ridica pe soldaţii nord-coreeni care au luptat pentru Rusia în regiunea Kursk la rangul de simboluri ale sacrificiului şi loialităţii, folosind ceremonii de stat şi proiecte comemorative pentru a le onora public rolul.

„Sufletele celor căzuţi vor trăi veşnic cu marea onoare pe care au apărat-o”, a spus Kim într-un mesaj scris de mână la clădirea memorială în stil neoclasic duminică, potrivit KCNA.

