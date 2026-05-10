Coreea de Nord va lansa automat un atac nuclear în cazul în care Kim Jong Un va fi ucis

Phenianul a modificat Constituția Coreii de Nord astfel încât armele nucleare să fie utilizate automat în cazul în care conducerea țării este eliminată sau pierde controlul asupra armatei, relatează agenția de presă Yonhap, citând serviciile de informații sud-coreene. În cazul asasinării lui Kim Jong Un sau al unui atac asupra structurii de comandă, lansarea armelor nucleare nu ar mai necesita un ordin separat. Modificarea a fost făcută după ce Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și mulți dintre cei mai apropiați consilieri ai săi au fost uciși în atacuri la începutul operațiunilor comune ale SUA și Israelului împotriva regimului de la Teheran, scrie The Telegraph.

Revizuirea a fost adoptată în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15-a Adunări Populare Supreme, care s-a deschis pe 22 martie la Phenian. Aceasta a fost făcută publică joi, în cadrul unei ședințe de informare a membrilor de rang înalt ai guvernului sud-coreean, organizată de Serviciul Național de Informații (NIS).

Conform briefingului NIS, Kim deține comanda forțelor nucleare nord-coreene, dar modificările codifică procedurile pentru atacuri de represalii în cazul în care acesta este incapacitat sau ucis.

Articolul 3 revizuit al legii privind politica nucleară prevede: „Dacă sistemul de comandă și control asupra forțelor nucleare ale statului este pus în pericol de atacurile forțelor ostile ... un atac nuclear va fi lansat automat și imediat.”

Iranul a fost un semnal de alarmă. Coreea de Nord a observat eficiența remarcabilă a atacurilor de decapitare americo-israeliene, care au eliminat imediat cea mai mare parte a conducerii iraniene, iar acum trebuie să fie îngroziți.”

Un atac menit să-l elimine pe Kim și cercul său apropiat ar fi mult mai greu de pus în aplicare decât atacurile din Iran.

Granițele Coreei de Nord sunt efectiv închise, iar puținii diplomați străini, lucrători umanitari și oameni de afaceri din țările „prietene” care intră în țară sunt monitorizați îndeaproape, ceea ce face imposibilă obținerea informațiilor de la surse umane, esențiale pentru succesul atacului din Iran.

S-a raportat că serviciile de informații israeliene au reușit să localizeze cu precizie liderii iranieni după ce au spart camerele video de supraveghere a traficului din Teheran – o tactică care nu poate fi replicată în Phenian din cauza sistemului CCTV limitat și a intranetului strict controlat.

Se știe că Kim este preocupat de siguranța sa personală și este mereu însoțit de gărzi de corp. El evită să călătorească cu avionul și folosește de obicei un tren puternic blindat pentru deplasări.

El consideră că, având în vedere loialitatea armatei față de conducere și faptul că orice atac asupra națiunii este perceput ca o amenințare existențială, ofițerii însărcinați cu lansarea unui atac nuclear de represalii ar pune acest plan în aplicare.

Coreea de Nord intenționează să desfășoare un nou tip de artilerie de-a lungul frontierei sale sudice, a declarat vineri presa de stat, punând potențial Seulul, capitala Coreei de Sud, în raza de acțiune, pe măsură ce Phenianul își adâncește ostilitatea față de vecinul său.

Editor : M.C