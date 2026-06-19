Anunț de la Seul: Trump ar urma să se concentreze asupra Coreei de Nord după înțelegerea cu Iranul. „Sancțiunile sunt ineficiente”

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat vineri presei de la Seul că omologul său american Donald Trump, cu care s-a întâlnit la summitul G7 din Franţa, urmează să se concentreze asupra rezolvării „problemei nord-coreene”, după ce a încheiat un acord cu Iranul, informează AFP, citată de Agerpres.



„Preşedintele Trump a spus că a sosit momentul să acorde atenţie problemei nord-coreene”, a dezvăluit Lee printre alte detalii ale întâlnirii de la Evian.



El a afirmat de asemenea că i-a spus lui Trump că sancţiunile impuse Coreei de Nord în legătură cu programul nuclear al regimului de la Phenian sunt „ineficiente”.



„Eficacitatea sancţiunilor a scăzut din cauza cooperării militare între Coreea de Nord şi Rusia în legătură cu războiul din Ucraina. Chiar şi un mic ajutor din partea Rusiei este foarte folositor pentru Coreea de Nord”, a explicat preşedintele sud-coreean.



Duminică, la câteva ore după ce a anunţat acordul cu Iranul, Trump a publicat în reţeaua sa Truth Social o fotografie fără explicaţii în care apare alături de conducătorul nord-coreean Kim Jong Un la întâlnirea lor din Singapore, din 2018. Mesajul a alimentat speculaţiile conform cărora liderul de la Casa Albă şi-ar putea reorienta atenţia către Coreea de Nord, care deţine arme nucleare.



Lee a scris pe X că a purtat cu Trump „dialoguri aprofundate privind pacea în peninsula coreeană şi relaţiile între Coreea şi Statele Unite” şi că „s-au realizat progrese semnificative”.



Cele două Corei sunt încă formal în stare de război, deoarece conflictul din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistiţiu, nu printr-un tratat de pace. De-a lungul frontierei între nord şi sud a fost stabilită o zonă demilitarizată.

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Editor : C.A.