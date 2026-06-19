Live TV

Anunț de la Seul: Trump ar urma să se concentreze asupra Coreei de Nord după înțelegerea cu Iranul. „Sancțiunile sunt ineficiente”

Data publicării:
Donald trump coroana aur coreea de sud Lee Jae Myung reuters
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat vineri presei de la Seul că omologul său american Donald Trump, cu care s-a întâlnit la summitul G7 din Franţa, urmează să se concentreze asupra rezolvării problemei nord-coreene, după ce a încheiat un acord cu Iranul, informează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele Trump a spus că a sosit momentul să acorde atenţie problemei nord-coreene, a dezvăluit Lee printre alte detalii ale întâlnirii de la Evian.

El a afirmat de asemenea că i-a spus lui Trump că sancţiunile impuse Coreei de Nord în legătură cu programul nuclear al regimului de la Phenian sunt ineficiente.

Eficacitatea sancţiunilor a scăzut din cauza cooperării militare între Coreea de Nord şi Rusia în legătură cu războiul din Ucraina. Chiar şi un mic ajutor din partea Rusiei este foarte folositor pentru Coreea de Nord, a explicat preşedintele sud-coreean.

Duminică, la câteva ore după ce a anunţat acordul cu Iranul, Trump a publicat în reţeaua sa Truth Social o fotografie fără explicaţii în care apare alături de conducătorul nord-coreean Kim Jong Un la întâlnirea lor din Singapore, din 2018. Mesajul a alimentat speculaţiile conform cărora liderul de la Casa Albă şi-ar putea reorienta atenţia către Coreea de Nord, care deţine arme nucleare.

Lee a scris pe X că a purtat cu Trump dialoguri aprofundate privind pacea în peninsula coreeană şi relaţiile între Coreea şi Statele Unite şi că s-au realizat progrese semnificative.

Cele două Corei sunt încă formal în stare de război, deoarece conflictul din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistiţiu, nu printr-un tratat de pace. De-a lungul frontierei între nord şi sud a fost stabilită o zonă demilitarizată.

Citește și:

De la paria internațional la partener strategic: ascensiunea lui Kim Jong Un. Cum profită de rivalitatea dintre marile puteri

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
2
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
5
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
Și-a dat demisia, după ce a anunțat în direct moartea tatălui lui Leo Messi, în timpul Cupei Mondiale
Digi Sport
Și-a dat demisia, după ce a anunțat în direct moartea tatălui lui Leo Messi, în timpul Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-06-19T141446.768
Mișcare strategică în Groenlanda: Norvegia își deschide un consulat, pe fondul tensiunilor create de Trump
giorgia meloni si donald trump
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Iran Daily Life, Tehran - 15 Jun 2026
Cine va finanța fondul uriaș de 300 de miliarde de dolari, destinat Iranului: indicii în discursul lui JD Vance
explozii in ucraina
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
ioana constantin bercean
Acordul SUA-Iran: O pace fragilă sau o nouă arhitectură de securitate în Orientul Mijlociu?
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Președintele CJ Botoșani (PNL) îl acuză pe Bolojan că girează ruperea...
sigla pnl
Consiliul Național al PNL intră azi în ședință: se discută...
Daniel Fenechiu.
Fenechiu atacă decizia Tribunalului Ilfov în scandalul din PNL...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Statele Unite și Ucraina au început să discute un acord privind...
Ultimele știri
Rusia caută soldați pentru Ucraina: razii ale poliției militare în centrul țării. „Nu ne dau nici cinci minute să ne luăm rămas bun”
Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei. Anunțul primarului Sobianin
Echipa Bolojan vrea schimbarea statutului PNL: dizolvarea unui for de conducere, puteri reduse pentru lideri și sancțiuni mai rapide
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat că soțul o înșală, dar i-a permis în continuare să facă acest lucru. Motivul care a făcut-o pe femeie...
Cancan
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Fanatik.ro
Ce cadou neașteptat a primit Georgiana Lobonț de la Dennis Man. Surpriză mare la nunta fotbalistului român
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ofensivă totală pe piața transferurilor! Clubul din SuperLiga își aduce fotbalist din țara lui Messi
Adevărul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Cornel Ilie de la VUNK, mesaj în ziua în care Nicu Sârghea, colegul pierdut prea devreme, ar fi împlinit 50...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au...
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Stephen Baldwin, concediat dintr-un film pentru că o eclipsa pe Jennifer Aniston: „Mi-au spus că nu pot fi...
Adevarul
Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”
Newsweek
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Cum arată și ce face Lucy Lawless. Povestea actriței care a cucerit lumea în rolul Xenei și care, la 57 de...
UTV
Laurette a ajuns din nou la spital după ultima operație. „Piciorul s-a infectat din nou”