Câți militari a pierdut Phenianul în regiunea rusă Kursk. HUR: Ajutorul din partea Coreei de Nord permite Rusiei să continue războiul

Trupele nord-coreene au înregistrat peste 7.000 de victime în timp ce luptau alături de Rusia pentru a respinge forțele ucrainene din regiunea Kursk a Rusiei în perioada 2024-2025, a afirmat serviciul ucrainean de informații militare (HUR), relatează Kyiv Independent.

Cifra avansată de HUR depășește estimările anterioare ale serviciilor de informații sud-coreene și britanice, care estimau un total de aproximativ 6.000 de victime în rândul trupelor nord-coreene, atât morți, cât și răniți, în regiunea Kursk.

Pierderile invocate se referă la perioada cuprinsă între august 2024 și martie 2025, când a avut loc incursiunea transfrontalieră a Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia, unde trupele ucrainene au controlat vaste zone de teritoriu în cadrul unei operațiuni surpriză de mare amploare, până când problemele logistice complexe le-au obligat să se retragă. Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent această afirmație.

Deși inițial nepregătite pentru războiul modern cu drone, trupele nord-coreene s-au adaptat rapid și au dat dovadă de disciplină în timpul luptelor, au declarat atunci pentru sursa citată soldații ucraineni care au luptat în regiunea Kursk.

Phenianul nu a făcut nicio declarație cu privire la numărul victimelor înregistrate de trupele sale în Rusia.

„Regimul nord-coreean încearcă să ascundă pierderile reale suferite de unitățile sale militare în războiul împotriva Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, a declarat HUR într-un comunicat adresat publicației Kyiv Independent la sfârșitul lunii iunie.

Cele mai recente cifre privind victimele apar pe fondul aprofundării cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord, la doi ani după ce cele două regimuri autoritare au semnat Acordul de parteneriat strategic cuprinzător, un angajament de a-și acorda reciproc ajutor în cazul în care una dintre ele ar fi atacată. Izolate puternic de țările occidentale din cauza războiului din Ucraina și a sancțiunilor impuse, cele două națiuni care dețin arme nucleare s-au apropiat tot mai mult pentru a se sprijini reciproc, ceea ce menține Occidentul în stare de alertă.

La începutul lunii februarie, agenția de știri sud-coreeană Yonhap a relatat, citând serviciile de informații ale țării sale, că aproximativ 11.000 de soldați nord-coreeni sunt staționați în regiunea Kursk din Rusia, începând cu începutul anului 2026, pentru a sprijini războiul dus de Moscova în Ucraina.

Primele informații privind desfășurarea trupelor nord-coreene în Rusia au apărut în octombrie 2024.

În aceeași declarație de la sfârșitul lunii iunie, HUR a mai declarat pentru Kyiv Independent că Rusia a mărit cantitatea de muniție, arme și echipament militar fabricate în Coreea de Nord pe care o primește de la Phenian la începutul anului 2026, pentru a-și consolida eforturile de război împotriva Ucrainei. Potrivit HUR, este vorba în principal de obuze de artilerie de 122 mm și 152 mm, precum și de rachete balistice.

„Ajutorul din partea Coreei de Nord permite Rusiei să-și continue războiul împotriva Ucrainei, devenind o sursă constantă de aprovizionare”, a avertizat HUR în declarația sa.

„Acest parteneriat militar aduce beneficii ambelor țări: Moscova își compensează lipsa de muniție și de efective, în timp ce Phenianul, în schimb, beneficiază de un impuls tehnologic pentru dezvoltarea capacităților sale nucleare și de rachete”.

Citește și:

Memorialul de la Phenian care oferă indicii despre pierderile Coreei de Nord în luptele de partea Rusiei împotriva Ucrainei

Cum încearcă Putin să obțină mai mulți soldați pentru războiul din Ucraina. „Interzicerea extrădării străinilor care luptă pe front”

Editor : A.M.G.