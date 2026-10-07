Ce i-a transmis Kim Jong Un lui Vladimir Putin de ziua sa de naștere. Coreea de Nord critică SUA pentru sprijinul acordat Taiwanului

Coreea de Nord a criticat Statele Unite pentru vânzările de arme și sprijinul militar acordat Taiwanului, acuzând Washingtonul că alimentează tensiunile din Strâmtoarea Taiwan, a informat miercuri agenția de presă de stat KCNA, conform Reuters.

Un comentariu al agenției KCNA, care îl citează pe analistul nord-coreean în afaceri internaționale Kim Myong Chol, a afirmat că politica SUA privind Taiwanul subminează pacea și stabilitatea din regiune.

Comentariul a condamnat apariția avioanelor de vânătoare vândute de SUA în Taiwan, afirmând că SUA „ar trebui să se gândească de două ori dacă sunt pregătite să intre într-o confruntare directă cu puterea națională impunătoare a Republicii Populare Chineze pentru securitatea Taiwanului și dacă pot face față consecințelor acesteia”.

Primele două avioane de vânătoare din lotul de 66 de avioane F-16V Block 70 comandate în 2019 au sosit în Taiwan săptămâna trecută, în contextul în care Taiwanul se confruntă cu o amenințare militară din ce în ce mai mare din partea Beijingului.

În cadrul summitului de la Phenian din luna iunie, liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus președintelui chinez Xi Jinping că va susține pe deplin principiul „unei singure Chine”, pe care Beijingul îl interpretează în sensul că ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan aparțin unei singure țări, indiferent de evoluțiile situației internaționale.

În cadrul întâlnirii s-a făcut, de asemenea, o referire formulată cu prudență la relațiile din domeniul apărării, Xi afirmând că ambele părți vor intensifica schimburile în domeniul diplomației, al aplicării legii, al afacerilor militare și în alte domenii, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.

China revendică Taiwanul, guvernat democratic, ca teritoriu propriu și îl descrie drept „miezul problemelor esențiale” în ceea ce privește relațiile Beijingului cu alte țări, interzicând orice formă de contact oficial între liderii taiwanezi și cei străini. Guvernul taiwanez susține că Beijingul nu are dreptul să revendice insula sau să încerce să o reprezinte pe scena internațională.

China, aliat al Coreei de Nord prin tratat, a cerut, de asemenea, în repetate rânduri ca Washingtonul să înceteze vânzările de arme către Taiwan. Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, în ciuda lipsei unor relații diplomatice oficiale.

Într-un raport separat publicat miercuri de agenția de presă de stat KCNA, liderul nord-coreean Kim și-a exprimat sprijinul continuu față de Rusia și efortul său de război într-un mesaj adresat președintelui Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere.

Kim a afirmat că Phenianul va continua să extindă colaborarea în cadrul parteneriatului strategic cuprinzător dintre cele două țări, declarând că este convins că „războiul sacru pentru dreptate” al Rusiei, menit să-i apere suveranitatea, interesele de securitate și integritatea teritorială, se va încheia cu o victorie, a relatat KCNA.

Mesajul nu a menționat în mod explicit războiul purtat de Rusia în Ucraina. Coreea de Nord a trimis, conform estimărilor ucrainene și sud-coreene, între 14.000 și 15.000 de soldați pentru a sprijini Rusia în conflictul său cu Ucraina, începând din 2024.

Coreea de Nord și Rusia și-au consolidat semnificativ relațiile de când Putin și Kim au semnat un pact de apărare reciprocă în iunie 2024.

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Editor : A.M.G.