Live TV

Cel mai mare test nuclear al Coreei de Nord a declanșat ani de cutremure, arată un studiu. Misterul care îi nedumerește pe cercetători

Data actualizării: Data publicării:
XINHUA-PICTURES OF THE YEAR 2018
Explozii la situl nuclear Punggye-ri din Coreea de Nord. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

După ce Coreea de Nord a detonat cel mai mare dispozitiv nuclear al său sub Muntele Mantap în 2017, oamenii de știință nu au fost surprinși să detecteze câteva cutremure imediat după testul subteran. O explozie masivă fracturează și deformează roca din jur, declanșând de obicei mici replici care se estompează rapid pe măsură ce scoarța se ajustează. Însă, ani mai târziu, scoarța terestră din jurul sitului de testare Punggye-ri era încă agitată, potrivit unui studiu publicat joi în revista Science.

În loc să se diminueze, activitatea cutremurelor a crescut în anii următori, raportează cercetătorii. Chiar și în 2025, se produceau cutremure mici de-a lungul a două falii aproape de Muntele Mantap, unele la o distanță de 20 până la 30 de kilometri de situl de testare.

Descoperirea adaugă un exemplu frapant la catalogul tot mai mare de cutremure induse de om. Injectarea apelor uzate din operațiunile petroliere și gaziere, minerit, umplerea rezervoarelor, proiectele de energie geotermală și detonările nucleare subterane s-au dovedit a fi capabile să declanșeze cutremure. Ceea ce este neobișnuit la Muntele Mantap este longevitatea: testele nucleare par să fi declanșat rupturi pe scoarța deja stresată de-a lungul anilor.

Este complet diferit de așteptările noastre sau de cazurile din manuale”, spune coautorul studiului, Kwang-Hee Kim, seismolog la Universitatea Națională Pusan. În mod normal, spune el, activitatea cutremurelor declanșată de o explozie mare „va scădea în timp”.

Coreea de Nord a efectuat șase teste nucleare subterane la Punggye-ri între 2006 și 2017. Explozia finală, estimată la echivalentul a 100 până la 250 de kilotone de TNT, a fost înregistrată ca un eveniment seismic cu magnitudinea de 6,3 de către US Geological Survey (USGS). Aproximativ 8 minute mai târziu, un eveniment cu magnitudinea de 4,1 a fost interpretat ca prăbușirea cavității subterane unde a avut loc explozia. În afară de un mic cutremur izolat la scurt timp după aceea, nu au existat replici imediate.

Activitatea susținută în zonă a început aproximativ trei săptămâni mai târziu. În 2018, seismologul Won-Young Kim de la Universitatea Columbia și colegii săi au localizat 13 cutremure post-test de-a lungul unei falii de aproximativ 700 de metri în apropierea locului de testare. Ei au concluzionat că explozia a modificat nivelurile de tensiune din roca din jur și au prezis că acestea ar putea continua să se ajusteze. Dar activitatea seismică avea să se dovedească mult mai persistentă.

Noul studiu, condus de Kwang-Hee Kim și geofizicianul Xingli Fan de la Universitatea de Tehnologie din Chengdu, a descoperit o intensificare a activității seismice pe parcursul anilor, organizată de-a lungul unor zone de falie mai largi. Cercetătorii au căutat înregistrări seismice colectate în China și Coreea de Sud între 2008 și 2025, folosind formele de undă ale cutremurelor cunoscute ca șabloane pentru a găsi evenimente mult mai slabe, îngropate în zgomotul de fundal.

Aceștia au identificat 1.399 de cutremure în apropierea sitului Punggye-ri și au determinat locații precise pentru 955. Majoritatea au fost cutremure mici, sub magnitudinea 2. Dar, în loc să scadă după 2017, frecvența lor a crescut până în 2025, la fel ca și momentul seismic total eliberat de secvență - dimensiunea combinată a tuturor cutremurelor.

Cutremurele au dezvăluit și un model geografic. Acestea s-au produs de-a lungul a două linii aproximativ paralele care se întind de la nord la nord-vest. Una urmează continuarea preconizată a unei falii cartografiate la sud de Muntele Mantap cu zeci de ani în urmă; cealaltă nu are urme cunoscute la suprafață. Neputând vizita Coreea de Nord, Kwang-Hee Kim și colegii săi au recunoscut legătura doar după ce au analizat hărți geologice vechi de zeci de ani.

Explicarea activității persistente este o provocare. Ideea principală a cercetătorilor este că testele nucleare au deteriorat în mod repetat roca superficială din jurul Muntelui Mantap, mutând tensiunile către falii preexistente care erau deja aproape de ruptură. Greutatea și forma accidentată a muntelui ar fi putut determina, de asemenea, care falii au fost cele mai vulnerabile: modelarea realizată de echipă a descoperit variații neobișnuit de mari ale tensiunii în locurile în care se grupează multe dintre cutremure.

Faliile pot fi pe cale să se rupă chiar și atunci când par inactive, spune Zhigang Peng, seismolog la Institutul de Tehnologie din Georgia, care studiază declanșarea cutremurelor. Activitățile umane, cum ar fi injecția de fluide, pot împinge în mod similar spre ruptură faliile care sunt „subcritice, dar nu departe de cedare”, spune el.

Însă asta nu explică pe deplin întârzierea lungă. Scurtul impuls de stres purtat spre exterior de undele seismice ar fi trebuit să declanșeze rupturi aproape imediat. Între timp, schimbarea de stres mai durabilă lăsată în urmă de explozia nucleară ar trebui să scadă rapid odată cu distanța, ceea ce face dificilă explicarea cutremurelor la zeci de kilometri distanță.

O altă posibilitate este că fluidele care se mișcă mai lent au jucat un rol, spune geofizicianul USGS Walter Mooney. Apa subterană care se infiltrează prin fracturile afectate de explozii ar fi putut slăbi faliile, spune el. Autorii afirmă că au luat în considerare ideea, dar nu au dovezi în acest sens.

Deocamdată, mecanismul rămâne incert. „Încă nu s-a decis”, spune Mooney. Chiar și autorii studiului sunt precauți. „Încă sunt multe, multe lucruri pe care nu le pot explica”, spune Kwang-Hee Kim.

Și alți cercetători au găsit dovezi ale activității seismice prelungite din jurul locului de testare. În iunie, seismologul Mengyi Ren de la Administrația pentru Cutremure din China și colegii săi au raportat în Seismological Research Letters că au descoperit 647 de evenimente asemănătoare cutremurelor, nedetectate anterior, între 2016 și 2024, inclusiv luni din 2021 și 2022 cu peste 30 de evenimente. Însă studiile diferă: echipa lui Ren a observat cutremurele migrând spre locul de testare, în timp ce noul studiu nu a constatat nicio migrare clară.

Pentru Kwang-Hee Kim, rezultatul reflectă o investigație anterioară. În 2018, el și colegii săi au legat cutremurul de la Pohang cu magnitudinea de 5,5 din Coreea de Sud de injecția de fluide la un proiect geotermal care a activat o falie preexistentă. Muntele Mantap, aflat într-o stare de instabilitate, spune el, sugerează că un tip foarte diferit de perturbare umană poate avea o viață seismică lungă.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
3
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf cutremur
Cutremur în România, vineri dimineaţă
case distruse de viitura uriașă din Nepal
Ghețarul care a zguduit Himalaya. Ce a provocat dezastrul din Nepal și Tibet (studiu)
explozie liban profimedia
Israelul a provocat un mini-cutremur în Liban după distrugerea unor tuneluri
seismograf
Cutremur de magnitudine 4,1 în Vrancea, duminică dimineață
Seismograf care înregistrează un cutremur.
Cutremur în România, marţi dimineaţă
Recomandările redacţiei
Trump Groenlanda Danemarca
Trump marchează un „triumf”: SUA și Danemarca au ajuns la un acord de...
siegfried muresan profimedia
Ce a răspuns premierul desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce se întâmplă cu vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
veterani de război ruși premiați de Vladimir Putin la Kremlin
„Pentru unii este război, pentru alții este o afacere”: De ce noua...
Ultimele știri
Europa nu ține pasul cu evoluțiile din domeniul dronelor și al războiului aerian din Ucraina, spune președintele Letoniei
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru Sâmbăta Morților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Universitatea Craiova încasează 3,17 milioane de euro de la UEFA pentru Conference League
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Mai poate plăti statul pensiile? România se împrumută la dobânzi uriașe. Deficitul la pensii: 10 miliarde €
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...