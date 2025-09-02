Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri. Imaginile l-au arătat pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, însoţit de fiica sa despre care agenţia de spionaj a Coreei de Sud spune că este „cel mai probabil” succesor al dictatorului de la Phenian.

La parada de miercuri, dedicată „Zilei Victoriei”, Kim Jong Un se va întâlni cu Xi Jinping, Vladimir Putin şi alţi lideri mondiali. Din România, fostul premier Adrian Năstase a anunțat că va merge la eveniment.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt aşteptaţi să participe la paradă, din cauza opoziţiei lor faţă de invazia Rusiei în Ucraina, care a dus la sancţiuni împotriva regimului Putin. Însă vor fi prezenţi lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar şi Vietnam - o dovadă suplimentară a eforturilor concertate ale Beijingului de a consolida relaţiile cu ţările vecine din Asia de Sud-Est, scrie News.ro.

Doar un singur lider al UE va participa - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria şi Ungaria vor trimite reprezentanţi.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit la Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae. Sursa: Profimedia

Ce se știe despre fiica lui Kim Jong Un

Domnişoara Kim a apărut tot mai frecvent alături de tatăl său de când a debutat pe scena publică, în noiembrie 2022. Informaţiile despre ea sunt însă foarte limitate. Nu se ştie cu exactitate nici măcar câţi ani are. În 2023, Serviciul Naţional de Informaţii din Coreea de Sud estima că are în jur de 10 ani.

De mai mulţi ani, se crede că Kim Ju Ar este al doilea dintre cei trei copii ai lui Kim Jong Un şi ai soţiei sale, Ri Sol-Ju. Numărul exact şi ordinea lor nu sunt însă deloc certe: Kim este foarte secretos în ceea ce priveşte familia sa, prezentându-şi soţia publicului abia după ce erau căsătoriţi de ceva timp.

Kim Ju Ae este singurul lor copil a cărui existenţă a fost confirmată de conducerea ţării. Niciun alt copil nu a fost văzut în public.

Vestea existenţei sale a apărut pentru prima dată dintr-o sursă neaşteptată: jucătorul de baschet Dennis Rodman, care a dezvăluit ziarului The Guardian în 2013 că „a ţinut în braţe copilul lor, pe Ju Ae”, în timpul unei călătorii în unul dintre cele mai izolate state şi regimuri din lume.

Nu s-a mai auzit nimic despre ea până în noiembrie 2022, când a apărut alături de tatăl său la lansarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM).

Această fotografie, realizată pe 29 iunie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 30 iunie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (C) și pe fiica sa, Kim Ju-ae (D), intrând împreună cu ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova (S) pentru a urmări un spectacol susținut de artiști ruși și nord-coreeni la Teatrul Grand din Phenian. Foto: Profimedia

În februarie anul următor, ea apărea pe timbre poştale şi participa la banchetele pentru înalţi oficiali, fiind descrisă ca fiica „respectată” a lui Kim Jong Un. Adjectivul „respectat” este rezervat celor mai veneraţi responsabili din Coreea de Nord. În cazul tatălui ei, el a fost numit „tovarăş respectat” numai după ce statutul său de viitor lider a fost cert.

Serviciul Naţional de Informaţii al Coreei de Sud (NIS) a furnizat parlamentarilor câteva detalii suplimentare despre fetiţă cam în aceeaşi perioadă, potrivit agenţiei de ştiri AP. Îi place să călărească, să schieze şi să înoate şi este educată acasă, în capitala Phenian. Serviciile sud-coreene au sugerat atunci, în 2023, că ar avea în jur de 10 ani.

Până în ianuarie 2024, NIS a ajuns la o altă concluzie: fetiţa este „cea mai probabilă” succesoare a lui Kim Jong Un, deşi agenţii au menţionat că existau încă „multe variabile” în joc, nu în ultimul rând din cauza vârstei tinere a tatălui ei.

De atunci, ea a apărut alături de tatăl său în numeroase ocazii. Stând lângă el la lansările de rachete balistice intercontinentale şi la paradele militare, ea a ocupat locul central şi a primit saluturi militare din partea comandanţilor militari superiori.

Marţi, însă, a fost însă prima dată când a fost văzută în afara Coreei de Nord, iar călătoria va alimenta probabil şi mai mult speculaţiile că ea ar putea să-i succeadă tatălui său.

Familia Kim, care conduce Coreea de Nord din 1948, le spune cetăţenilor că provine dintr-o linie genealogică sacră, ceea ce înseamnă că numai ei pot conduce ţara. Cu toate acestea, există speculaţii că Kim şi-ar fi prezentat fiica în acest moment pentru a încerca să depăşească prejudecăţile într-un stat profund patriarhal, care nu a fost niciodată condus de o femeie.

