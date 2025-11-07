Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică, un nou test dintr-o serie începută în urmă cu două săptămâni

Coreea de Nord a lansat vineri o rachetă balistică spre marea din largul coastei sale de est, au anunţat Coreea de Sud şi Japonia, după o altă serie de lansări de rachete din ultimele două săptămâni şi după ce preşedintele american Donald Trump şi-a reînnoit invitaţia la discuţii la adresa Phenianului, informează Reuters.

Armata sud-coreeană a declarat că racheta neidentificată a fost lansată dintr-o zonă din regiunea de nord-vest a Coreei de Nord, în apropierea graniţei cu China, şi a fost lansată către mare, la est.

Şi guvernul nipon a declarat că Coreea de Nord a lansat ceea ce ar putea fi o rachetă balistică, care probabil a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că nu există rapoarte confirmate despre pagube.

În timpul vizitei sale în Coreea de Sud săptămâna trecută, Trump şi-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, ceea ce a stârnit aşteptări că cei doi ar putea ajunge la un acord de ultim moment pentru a se întâlni, notează Agerpres.

Nu a avut loc nicio întâlnire, dar Trump a declarat că este dispus să se întoarcă în regiune pentru a se vedea cu Kim.

Trump s-a întâlnit cu Kim în satul Panmunjom, aflat la graniţa militară intercoreeană, în 2019, în timpul primului mandat de preşedinte al SUA, când republicanul a vizitat regiunea.

Kim nu a răspuns la ultimele propuneri ale lui Trump, dar a declarat anterior că are "amintiri plăcute" de la întâlnirea cu preşedintele SUA şi că nu există niciun motiv pentru a evita discuţiile dacă Washingtonul ar înceta să insiste ca ţara sa să renunţe la armele nucleare.

Joi, Ministerul de Externe al Coreei de Nord a declarat că administraţia Trump o "antagonizează" prin impunerea de sancţiuni oficialilor şi instituţiilor sale din cauza acuzaţiilor de spălare de bani.

Coreea de Nord a lansat luna trecută mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, inclusiv ceea ce a numit o rachetă hipersonică, şi rachete de croazieră mare-sol, înainte de vizita lui Trump şi a preşedintelui chinez Xi Jinping în Coreea de Sud în cadrul unui summit regional. A

