Coreea de Nord anunță testarea unei arme de „tip nou”. Kim Jong Un a supervizat lansarea

Coreea de Nord a anunțat marți că a testat cu succes o armă de „tip nou”, în cadrul unui test supervizat de liderul Kim Jong Un. Anunțul vine la două zile după ce Coreea de Sud și Japonia au detectat lansarea a două rachete balistice cu rază scurtă de acțiune către Marea Japoniei. Phenianul nu a oferit detalii despre noul sistem de armament, însă imagini difuzate de presa de stat indică posibilitatea testării unei versiuni îmbunătățite a unei rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, anunță AFP, citată de Agerpres.

Coreea de Nord a anunțat marți că a testat cu succes o armă de „tip nou”, în cadrul unui test supervizat de liderul Kim Jong Un. Anunțul a fost făcut de agenția oficială de presă KCNA, la două zile după ce Coreea de Sud și Japonia au raportat lansarea a două rachete balistice cu rază scurtă de acțiune către Marea Japoniei.

Potrivit KCNA, Administrația pentru Rachete din Coreea de Nord a „testat cu succes o armă de tip nou” duminică, în prezența lui Kim Jong Un. Agenția nu a oferit însă detalii despre caracteristicile sau tipul exact al sistemului de armament testat.

Liderul nord-coreean a descris testul drept o demonstrație a progresului tehnologic militar al țării și a apreciat că acesta reprezintă o etapă importantă în modernizarea forțelor armate.

Kim Jong Un a catalogat testarea drept „o demonstrație frapantă a unei tehnologii de apărare ultramoderne”, potrivit agenției oficiale nord-coreene. El a susținut, de asemenea, că dezvoltarea acestui tip de tehnologie este importantă pentru pregătirea militară și pentru dezvoltarea viitoare a forțelor armate.

Două rachete balistice lansate duminică

Anunțul Phenianului vine după ce, duminică, Coreea de Nord a lansat două rachete balistice cu rază scurtă de acțiune din zona Wonsan, de pe coasta de est a țării. Lansările au avut loc la aproximativ trei ore distanță.

Prima rachetă a parcurs aproximativ 450 de kilometri, iar cea de-a doua a zburat peste 600 de kilometri, potrivit datelor prezentate de autoritățile sud-coreene. Ambele proiectile au căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Coreea de Sud a condamnat lansările, iar Japonia a transmis Phenianului un protest ferm. Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat că lansările de rachete balistice reprezintă o încălcare a rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și o problemă gravă pentru siguranța populației.

Potrivit agenției Reuters, testul anunțat marți pare să fie asociat cu una dintre lansările de duminică. Imaginile publicate de presa nord-coreeană indică ceea ce analiștii consideră a fi o versiune îmbunătățită a unei rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, posibil echipată cu un vehicul planor hipersonic. Această interpretare nu a fost confirmată oficial de Phenian.

Phenianul își dezvoltă în continuare programul de rachete

Testul de duminică a fost al doilea test cu arme efectuat de Coreea de Nord într-un interval de aproximativ o săptămână. La 12 septembrie, Phenianul a lansat, de asemenea, rachete balistice, după încheierea unui exercițiu militar comun desfășurat de Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia.

Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân, din punct de vedere tehnic, în stare de război. Conflictul dintre cele două state, desfășurat între 1950 și 1953, s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.

Phenianul și-a înscris statutul de putere nucleară în Constituție și continuă să își dezvolte arsenalul nuclear și programele de rachete. Coreea de Nord a efectuat primul său test nuclear în 2006 și a dezvoltat ulterior mai multe tipuri de rachete balistice.

Sâmbătă, Phenianul a respins o rezoluție a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) care condamna dezvoltarea programului său nuclear. În același timp, testele recente de rachete au loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Coreea de Nord, Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia.

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Editor : C.A.