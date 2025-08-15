Live TV

Coreea de Nord ar putea trimite alți 6.000 de soldați pe frontul din Ucraina, dar și tehnică de luptă

Data publicării:
Soldați Coreea de Nord
Coreea de Nord ar putea trimite în curând aproximativ 6.000 de soldați și între 50 și 100 de echipamente militare în Rusia, scrie Ukrainska Pravda.

Kirilo Budanov a declarat că unitățile nord-coreene în cauză sunt înregistrate oficial ca trupe de geniu, care ar trebui să se ocupe de deminare și construirea de fortificații în regiunea Kursk din Rusia.

Cu toate acestea, el se îndoiește că aceasta va fi singura lor sarcină.

Echipamentele care urmează să fie desfășurate includ tancuri de luptă principale M2010 (Cheonma-D) și transportoare blindate de personal BTR-80. Budanov a subliniat că cooperarea Moscovei cu Phenianul reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci și pentru securitatea din regiunea Pacificului.

Moscova furnizează bani, tehnologie și instruire în schimbul sprijinului Phenianului, îmbunătățind semnificativ capacitățile militare ale Coreei de Nord. De asemenea, furnizează alimente, combustibil, petrol și alte resurse.

„Kremlinul plătește pentru toate echipamentele militare și trupele. Este vorba de zeci de miliarde de dolari, iar pentru economia Coreei de Nord, una dintre cele mai izolate din lume, aceasta este o sumă foarte importantă”, a spus Budanov.

În aprilie, atât Coreea de Nord, cât și Rusia au confirmat participarea trupelor nord-coreene la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Rapoartele indicau că armata nord-coreeană era prezentă în regiunea Kursk, care la momentul respectiv era parțial controlată de forțele armate ucrainene.

Cele două țări au declarat apoi că cooperarea lor se baza pe un acord semnat de liderul Kremlinului, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, în iunie anul trecut, care, printre altele, prevede „apărarea reciprocă”.

