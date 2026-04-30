Coreea de Nord are capacitatea de a ataca nuclear SUA. Rachetele Phenianului ar trece de apărarea americană (Bloomberg)

profimedia-0673931200
Imagini publicate de Phenian cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, prezent la presupusa lansare a celei mai mari rachete balistice din arsenalul Phenianului. Foto: Profimedia

Arsenalul nuclear al Coreei de Nord se apropie de un prag critic. Acesta devine suficient de puternic pentru a depăși sistemele americane de apărare antirachetă terestre, a căror dezvoltare a costat miliarde de dolari în ultimii 30 de ani, scrie Bloomberg.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, președintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat că Coreea de Nord ar putea produce suficient material de calitate militară pentru a fabrica până la 20 de focoase nucleare pe an. Dacă acest ritm se menține, arsenalul Coreei de Nord va atinge nivelul celui al Franței până în 2035, se arată în publicație.

În același timp, potrivit estimărilor analiștilor, Coreea de Nord deține în prezent aproximativ 50 de focoase nucleare.

În timp ce Donald Trump duce război în Orientul Mijlociu pentru a împiedica regimul iranian să obțină arme nucleare, datele arată că încercările SUA de a stopa programul lui Kim Jong Un au eșuat.

Transformarea Coreei de Nord dintr-un „stat paria” într-un membru cu drepturi depline al clubului puterilor nucleare înseamnă că aceasta nu numai că poate amenința cu războiul nuclear, ci și că îl poate declanșa, relatează Bloomberg.

Sistemul american de apărare terestră în faza intermediară (GMD) este alcătuit din 44 de rachete interceptoare staționate în Alaska și California. Acesta ar putea include, de asemenea, încă 20 de rachete în Alaska.

Lansarea a cel puțin două rachete interceptoare pentru a contracara o țintă care se apropie înseamnă că nu vor exista suficiente rachete pentru a respinge un atac cu douăzeci și patru de rachete balistice intercontinentale,  precizează publicația.

Reamintim, Ministerul Apărării din Ucraina a descoperit componente civile cu dublă utilizare de la mărci de renume în rachetele nord-coreene utilizate de Rusia. Phenianul achiziționează aceste componente ocolind sancțiunile.

Editor : A.R.

