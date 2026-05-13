Coreea de Nord câștigă miliarde din înarmarea Rusiei pentru războiul din Ucraina

Coreea de Nord obține profituri uriașe din războiul Rusiei în Ucraina, furnizând arme și trupe Moscovei, potrivit agenției de informații a Coreei de Sud, relatează TVPWorld.

Un raport al Serviciului Național de Informații din Seul arată că veniturile estimate în ultimii trei ani se ridică la 14 miliarde de dolari — sumă care reprezintă aproximativ jumătate din producția economică anuală a Coreei de Nord.

Aceasta include livrări de arme în valoare de miliarde de dolari de la Phenian la Moscova, inclusiv obuze de artilerie, lansatoare de rachete și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune KN-23.

Coreea de Nord a desfășurat, de asemenea, aproximativ 10.000 de soldați pe front, alături de mii de ingineri și sute de operatori de drone, având în plan să trimită încă până la 30.000, se arată în raport.

Să mori pentru o casă

Există informații că Moscova plătește personalului nord-coreean aproximativ 2.000 de dolari pe lună pentru serviciile lor.

Se pare că familiile celor uciși sunt tratate ca eroi de război de către dictatura nord-coreeană, primind o „primă de deces” de 10.000 de dolari și locuințe de lux în zona capitalei.

În schimb, Rusia a inundat Coreea de Nord cu valută forte, petrol, alimente și chiar tehnologie militară sensibilă.

Vizitatorii din Phenian din 2025 își amintesc că au văzut mașini de lux circulând pe străzile capitalei, ceea ce sugerează că cel puțin o parte din câștiguri ajung la elită, scriu sud-coreenii.

Stimulul economic este vizibil și în cifre absolute. Potrivit Băncii Coreei de Sud, PIB-ul vecinului său din nord a crescut cu 3,7% în 2024, cel mai ridicat nivel de la impunerea sancțiunilor devastatoare asupra regimului în 2016, în urma testelor cu rachete nucleare intercontinentale.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a reafirmat sâmbătă angajamentul țării sale față de tratatul de apărare reciprocă cu Rusia.

El a transmis acest mesaj într-o scrisoare adresată președintelui Vladimir Putin, cu ocazia aniversării înfrângerii Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit Reuters.

Kim a reiterat poziţia Coreei de Nord de a „acorda prioritate maximă” parteneriatului său cu Rusia şi angajamentul său faţă de „punerea în aplicare a obligaţiilor tratatului interstatal”, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene KCNA.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în 2024 un „Tratat de parteneriat strategic cuprinzător” în timpul unei vizite a lui Putin la Phenian. Pactul include o clauză de apărare reciprocă.

