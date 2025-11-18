Live TV

Coreea de Nord critică acordul SUA-Seul privind submarinele: „O încercare periculoasă de confruntare, cu efect de domino nuclear”

Data publicării:
Trump plănuiește să ia legătura cu președintele nord-coreean Kim Jong Un. Foto Getty Images

Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând marţi, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, că acordul va provoca un efect „domino nuclear”, potrivit AFP.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a anunţat săptămâna trecută finalizarea unui acord de securitate şi comerţ mult aşteptat cu Statele Unite, care include planuri de dezvoltare a navelor cu propulsie nucleară.

Seulul a declarat că a obţinut „sprijin pentru extinderea autorităţii noastre asupra îmbogăţirii uraniului şi reprocesării combustibilului uzat”. În primele sale comentarii referitoare la acord, Coreea de Nord, care deţine arme nucleare, a replicat că programul submarinelor este o „încercare periculoasă de confruntare”.

Acordul este o „evoluţie gravă care destabilizează situaţia securităţii militare în regiunea Asia-Pacific dincolo de peninsula coreeană şi provoacă o situaţie de imposibilitate a controlului nuclear la nivel global”, se arată în comentariul publicat marţi de agenţia oficială de ştiri coreeană KCNA.

Deţinerea de submarine nucleare de către Coreea de Sud „va provoca cu siguranţă un «fenomen domino nuclear» în regiune şi va declanşa o cursă a înarmării”, a adăugat Phenianul. De asemenea, acesta a afirmat că „RPDC (Coreea de Nord) va lua măsuri de contracarare mai justificate şi mai realiste”, din cauza „intenţiei conflictuale” a celor două ţări. Mass-media de stat nord-coreeană a declarat în octombrie că a efectuat al nouălea şi ultimul test al unui motor balistic, indicând că o lansare completă a unui nou ICBM ar putea avea loc în lunile următoare.

Comentariul vine la doar o zi după ce Seulul a propus discuţii militare cu Phenianul pentru a preveni conflictele la frontieră, prima ofertă de acest gen în şapte ani. Preşedintele Lee s-a oferit, de asemenea, să poarte discuţii mai ample cu Coreea de Nord fără condiţii prealabile, o schimbare radicală faţă de poziţia agresivă adoptată de predecesorul său conservator.

Editor : C.A.

