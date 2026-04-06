Coreea de Nord lucrează la o rachetă balistică intercontinentală din fibră de carbon pentru încărcături mai grele, anunță Seulul

Testul efectuat de Coreea de Nord cu un motor de rachetă cu combustibil solid este destinat rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) construite din fibră de carbon pentru a extinde raza de acţiune şi a permite lansarea unor încărcături mai grele şi, posibil, mai multe, au declarat luni legislatori sud-coreeni, informează Reuters.

În martie, Coreea de Nord a efectuat un test la sol al unui motor de rachetă cu combustibil solid, despre care analiştii cred că este dezvoltat pentru cea mai recentă ICBM a sa.

Noul motor are probabil o propulsie mai mare decât modelul anterior testat în 2024, care fusese deja evaluat ca fiind capabil să lovească oriunde în zona continentală a Statelor Unite, au spus aceştia.

Coreea de Nord a efectuat toate lansările sale de rachete cu rază lungă de acţiune pe o traiectorie ascendentă pentru ca proiectilele să cadă în ocean, în largul coastei sale de est sau la estul Japoniei, pentru a le testa fără ca rachetele să fie nevoite să zboare pe distanţa pentru care sunt proiectate.

Presa nord-coreeană a arătat fuselajul rachetei la testul noului motor, care a fost construit din fibră de carbon, un material uşor, dar rezistent, care permite proiectilului să transporte mai multe încărcături, a declarat parlamentarul Park Sun-won.

Park a vorbit cu reporterii după o şedinţă de informare cu uşile închise a Serviciului Naţional de Informaţii (NIS), principala agenţie de spionaj din Coreea de Sud.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost prezent la testul din 28 martie şi a declarat că acesta a reprezentat o îmbunătăţire semnificativă a forţelor strategice ale ţării.

Coreea de Nord a sfidat interdicţia Consiliului de Securitate al ONU privind testele cu rachete şi cele nucleare şi a făcut constant progrese în dezvoltarea unor rachete mai puternice şi superioare din punct de vedere tehnic.

