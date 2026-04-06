Coreea de Nord se distanțează de partenerul său apropiat, Iranul. Phenianul vrea să lase deschisă ușa negocierilor cu SUA

Coreea de Nord pare să se distanţeze de partenerul său de lungă durată, Iranul, şi să-şi gestioneze cu atenţie mesajele publice pentru a păstra posibilitatea unei noi relaţii cu SUA după războiul cu Teheranul, au declarat luni parlamentarii sud-coreeni, citând agenţia de spionaj de la Seul, relatează Reuters.

Serviciul Naţional de Informaţii (NIS) al Coreei de Sud a constatat că Phenianul nu a trimis până acum arme sau provizii către Iran de la începutul conflictului, pe 28 februarie, şi nu a emis condoleanţe publice la moartea liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în urma unor atacuri aeriene, a spus parlamentarul Park Sun-won, care a participat la o şedinţă cu uşile închise organizată de NIS, potrivit News.ro.

Coreea de Nord nu a trimis niciun mesaj de felicitare atunci când fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales drept nou lider suprem, a mai spus Park, citând NIS.

În timp ce China şi Rusia au emis frecvent declaraţii cu privire la conflict, Ministerul de Externe al Coreei de Nord a emis până acum doar două declaraţii moderate, în concordanţă cu tendinţa recentă a Coreei de Nord de a evita criticile directe la adresa preşedintelui american Donald Trump, a spus NIS.

NIS a evaluat această reţinere ca o pregătire pentru a-şi asigura un nou spaţiu diplomatic după summitul anticipat din mai între preşedintele chinez Xi Jinping şi Trump, a spus parlamentarul sud-coreean.

Coreea de Nord se confruntă, de asemenea, cu presiuni economice semnificative legate de criza din Orientul Mijlociu, cu întreruperi în aprovizionarea cu bunuri industriale, creşterea preţurilor şi o rată de schimb în creştere, a explicat NIS parlamentarilor. Coreea de Nord încearcă, de asemenea, să-şi asigure aprovizionarea cu petrol rusesc, a mai afirmat NIS.

La cel de-al nouălea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, de la sfârşitul lunii februarie, Kim a părut să lase o portiţă deschisă pentru discuţii cu Washingtonul, afirmând că nu există niciun motiv pentru care ţările „să nu se înţeleagă bine”, dacă SUA ar recunoaşte statutul Coreei de Nord de stat nuclear şi ar renunţa la politica ostilă.

Potrivit NIS, Kim a făcut aceste remarci în nume propriu ca un semnal deliberat, menit să menţină relaţiile cu Trump la un nivel bun şi să poziţioneze Phenianul pentru un nou capitol diplomatic odată ce conflictul din Orientul Mijlociu se va calma, a spus Park.

