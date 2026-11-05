Coreea de Nord spune UE că „ar face bine să-și vadă de treburile sale” după proiectul de rezoluție al ONU privind drepturile omului

Coreea de Nord a criticat dur Uniunea Europeană în legătură cu proiectul său de rezoluție ONU privind drepturile omului în această țară, au relatat joi mass-media de stat, îndemnând blocul comunitar „să-și vadă de treburile sale”, relatează Euronews.

Phenianul este de mult timp acuzat de Organizația Națiunilor Unite și de alți critici de încălcări pe scară largă ale drepturilor omului, inclusiv de administrarea unor lagăre de detenție și de restricționarea severă a libertății de exprimare și a accesului la informații, în timp ce se cunosc puține lucruri despre sistemul său de justiție penală.

Adunarea Generală a ONU a adoptat, în fiecare an începând din 2005, o rezoluție prin care condamnă încălcările drepturilor omului comise de Coreea de Nord.

„UE a prezentat din nou un «proiect de rezoluție» care denaturează în mod flagrant politica în materie de drepturi ale omului și situația din RPDC”, a declarat misiunea Coreei de Nord la ONU într-un comunicat difuzat de agenția oficială de știri KCNA, referindu-se la țară prin inițialele denumirii sale oficiale.

Coreea de Nord a declarat că această măsură este o „farsă” și o „provocare cu motivație politică”.

„Drepturile omului nu sunt în niciun caz un monopol al Occidentului”, se arată în comunicat. „În orașele din întreaga Europă, de la Paris până la Bruxelles, unde se află sediul UE, străzile sunt pline de manifestanți din toate categoriile sociale care revendică drepturi elementare, precum dreptul la existență”, a adăugat sursa.

„UE ar face bine să-și vadă de treburile sale, în loc să exagereze cu «problemele legate de drepturile omului» care nu există”.

Se preconizează că rezoluția va fi adoptată de Comitetul al treilea al Adunării Generale a ONU la sfârșitul acestei luni, înainte de a fi supusă Adunării Generale în plen pentru aprobarea finală.

Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat anul trecut că situația drepturilor omului în Coreea de Nord nu a înregistrat nicio îmbunătățire în ultimul deceniu și că, de fapt, în multe cazuri s-a înrăutățit.

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Editor : A.M.G.