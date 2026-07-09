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Coreea de Nord, unul dintre cei mai importanți furnizori militari ai Rusiei. Cât acoperă din necesarul de muniție de artilerie

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kim jong un și vladimir putin își ciocnesc paharele cu vin
Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timpul vizitei efectuate de președintele rus la Phenian, în iunie 2024 Foto: Profimedia Images
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Coreea de Nord a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori militari străini ai Rusiei, acoperind între 25 % și 40 % din necesarul de muniție de artilerie al Moscovei și livrând, începând din 2023, milioane de cartușe, rachete balistice și sute de sisteme de artilerie, relatează Kyiv Post.

Într-un document furnizat ca răspuns la o solicitare a sursei citate, Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) a afirmat că amploarea și regularitatea livrărilor indică faptul că cooperarea tehnico-militară dintre Phenian și Moscova a devenit „sistemică”.

Conform evaluării agenției, Coreea de Nord ocupă în prezent o „poziție cheie” printre furnizorii străini de arme și echipament militar ai Rusiei, furnizând între un sfert și două cincimi din muniția de artilerie utilizată de forțele ruse.

HUR a declarat că, începând din iunie 2023, Rusia a primit din Coreea de Nord peste 100 de rachete balistice de tip KN-23 și KN-24, împreună cu lansatoarele acestora. Cel puțin 80 dintre aceste rachete au fost deja utilizate, a precizat agenția.

Prima utilizare semnalată a rachetelor balistice nord-coreene de către Rusia a avut loc pe 29 decembrie 2023, când o rachetă a aterizat într-un câmp din regiunea Zaporojie, din Ucraina. Rachetele au fost folosite din nou pe 2 ianuarie 2024, în cadrul unui atac de amploare asupra orașului Harkov, care a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 62.

Rapoartele din 2025 sugerează că rachetele au devenit mai precise pe măsură ce războiul a avansat.

De asemenea, Phenianul a livrat peste 600 de sisteme de artilerie de diferite tipuri și calibre, printre care tunuri autopropulsate M-1989 Koksan de 170 mm, sisteme de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) M-1991 de 240 mm, lansatoare de rachete de 107 mm de tip 63, sisteme autopropulsate cu rachete antitanc, tunuri remorcate D-74 de 122 mm și mortiere de 140 mm de tip 76.

În plus, potrivit HUR, Coreea de Nord a furnizat peste 7 milioane de cartușe, inclusiv muniție pentru mortiere, artilerie, tancuri și rachete, cu calibre cuprinse între 82 mm și 240 mm, precum și rachete ghidate antitanc.

Agenția de informații a declarat că industria de apărare a Coreei de Nord este capabilă să producă între 1 milion și 2 milioane de obuze de artilerie pe an, având o capacitate minimă de producție lunară cuprinsă între 30.000 și 50.000 de obuze. 

„O parte semnificativă din această producție ar putea fi furnizată Federației Ruse, dacă s-ar lua decizia politică corespunzătoare”, a declarat HUR.

În ciuda cooperării militare extinse, agenția a declarat că nu are nicio indicație conform căreia Rusia ar folosi componente de înaltă tehnologie fabricate în Coreea de Nord în producția de drone sau sisteme de rachete.

Coreea de Nord a trimis peste 15.000 de soldați pe fronturile rusești, dintre care aproximativ o treime au fost uciși sau răniți. De asemenea, a furnizat muniție și alte arme care, potrivit analiștilor sud-coreeni, au adus regimului venituri de miliarde de dolari.

Aceste vânzări și livrări de arme au contribuit la asigurarea aprovizionării cu energie și materiale de construcții, permițându-i liderului nord-coreean Kim Jong Un să lanseze un val de construcții la nivel național și să extindă aprovizionarea cu energie, în ciuda sancțiunilor ONU.

Potrivit unui articol publicat în Wall Street Journal, economia Coreei de Nord a înregistrat o creștere de aproape 4% în 2024 – cel mai rapid ritm din ultimii opt ani – și a continuat să crească, imaginile din satelit arătând că țara este de trei ori mai luminoasă noaptea decât era acum cinci ani, în special în zonele industriale.

Noua creștere economică a schimbat fața vieții de zi cu zi, mai ales în Phenian. Capitala a introdus plățile prin coduri QR, a început să utilizeze vehicule electrice chinezești și a deschis magazine pentru animale de companie și cafenele cu jocuri video.

S-a raportat că, anul trecut, Coreea de Nord a construit aproximativ 10.000 de locuințe noi în capitala sa, Kim afirmând că „totul s-a schimbat radical”.

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Editor : A.M.G.

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